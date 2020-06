Diversos políticos e entidades empresariais emitiram nota de pesar pela morte de Nevaldo Rocha, dentre elas a governadora do RN, Fátima Bezerra; os senadores Styvenson Valetim, Jean Paul Prates e Zenaide Maia; deputados federais e estaduais do RN; a Câmara de Dirigente Lojistas; Assembleia Legislativa do RN; Câmara Municipal de Natal; Fecomércio; Federação das Indústrias do RN.

Em comunicado, o Grupo Guararapes lembra que Nevaldo teve uma infância humilde em Caraúbas (RN) e que aos 12 anos partiu para a capital Natal em busca de trabalho e depois montou sua primeira loja.

“Com o falecimento do Sr. Nevaldo Rocha, o Grupo Guararapes perde um grande líder e conselheiro, que serviu de exemplo e inspiração por seus valores, como honestidade, simplicidade, foco, transparência e meritocracia.”

Vídeo

O empresário Flávio Rocha compartilhou um vídeo em que Nevaldo Rocha, seu pai, deixa uma mensagem para seus netos e bisnetos explicando o protocolo familiar, um conjunto de regras de convivência para manter a família unida e perpetuar o Grupo Guararapes -Riachuelo. No vídeo, Nevaldo relata como foi a sua educação e como influenciou na empresa.

“Era um pão pra dois. Então a gente brigava muito na hora de partir esse pão no meio, aí papai resolveu da seguinte maneira: um parte e o outro escolhe. Isso tem muito a ver com a criação do nosso protocolo familiar”, relata Nevaldo.

“Por sermos uma família empresária, temos uma grande responsabilidade para gerarmos empregos e tocarmos diretamente a vida de muitas famílias”, continua.

“Eu tenho muito prazem em dizer que eu vim aqui para Natal procurar um emprego e até hoje consegui construir 40 mil empregos. A chave do sucesso é ser honesto”, conclui o empresário no vídeo.

Na postagem, Flávio Rocha afirmou que “suas lições e exemplos estarão sempre nos guiando”.