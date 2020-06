Em mais uma fase da Operação Mercadores do Caos, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prenderam o superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde, Carlos Frederico Duboc, investigado como integrante do grupo comandado pelo ex-subsecretário de Saúde Gabriell Neves. Eles são acusados de desviar mais de R$ 18 milhões dos cofres públicos do Rio em compras de respiradores que jamais foram entregues.

A operação contou com a participação do Ministério Público do Distrito Federal, que cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em Brasília. No Rio, também foi preso o empresário Anderson Gomes Bezerra. Em resposta à prisão do superintendente da pasta, o governador Wilson Witzel determinou que fosse agilizada a exoneração de Carlos Duboc.

O superintendente estava na pasta desde a administração do ex-secretário Edmar dos Santos, exonerado em meados de maio, por suspeitas de irregularidades na construção de hospitais de campanha. Duboc autorizava despesas como a compra de respiradores. Apesar das denúncias, ele permaneceu no cargo com a chegada do novo secretário, Fernando Ferry.

A Secretaria de Saúde alega que, desde 3 de junho “os poderes para ordenações de despesas foram delegados somente a Ferry”, que assumiu em 18 de maio.

Onze denunciados e sete presos