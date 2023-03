Paulo cursou arquitetura na USP (Universidade de São Paulo) no início dos anos 1970, mas não exerceu a profissão. Em 1985, no Salão de Humor de Piracicaba, no interior paulista, uniu a paixão pela música ao amor pelos cartuns e montou uma banda só com cartunistas. Ele teve uma trajetória individual bem marcante, mas nunca deixou de fazer parceria com o irmão gêmeo.

“Desde os 4, 5 anos de idade, a gente desenhava sem parar, incentivado pelo nosso avô materno, que era pintor amador, pegava na mão da gente e ensinava a desenhar. Foi quem me ensinou a tocar violão também”, contou o artista em uma entrevista.

Paulo começou a vida profissional no Diário Popular no final da década de 1960 e também colaborou com os jornais Folha de S.Paulo e Movimento. Nos anos 1970, foi para O Pasquim, ao lado de Millôr Fernandes (1923-2012), Jaguar e Ziraldo. A partir de 1988, publicou, na revista IstoÉ, a coluna “Avenida Brasil”, onde sintetizou, com sátira e humor, vários momentos da história política do País.