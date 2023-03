Polícia Motorista de trator embriagado é preso após capotar o veículo em rodovia federal no interior do RS

Por Marcelo Warth | 4 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Policiais rodoviários encontraram o trator capotado no acostamento da BR-470, em Barão Foto: PRF/Divulgação Policiais rodoviários encontraram o trator capotado no acostamento da BR-470, em Barão. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite de -feira (03), o motorista de um trator que capotou o veículo no acostamento da BR-470, em Barão, no Vale do Rio Caí. O homem, que apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ele estava próximo ao trator quando os policiais chegaram no local. O veículo, emplacado em Barão, foi recolhido pela PRF.

“Vale salientar que as implicações legais de se recusar a realizar o teste do bafômetro são as mesmas das de quem realiza o teste com resultado positivo, ou seja, recebe multa de R$ 2.934,70 e um ano de suspensão do direito de dirigir”, afirmou a corporação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/motorista-de-trator-embriagado-e-preso-apos-capotar-o-veiculo-em-rodovia-federal-no-interior-do-rs/

Motorista de trator embriagado é preso após capotar o veículo em rodovia federal no interior do RS