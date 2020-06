Brasil Morre o economista Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES

5 de junho de 2020

Lessa foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro

O economista Carlos Lessa morreu aos 83 anos, na manhã desta sexta-feira (05), no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa Star.

Lessa foi presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e reitor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Ele apresentava alguns problemas de saúde e acabou contraindo a Covid-19, segundo familiares.

Como político, foi ligado ao PMDB de Ulisses Guimarães e participou da elaboração do programa do partido “Esperança e mudança”, em 1982, com uma série de políticas públicas desenvolvimentistas voltadas para um Brasil pós-ditadura.

“Meu amado pai foi hoje às 5 horas da manhã descansar. A tristeza é enorme. Seu último ano de vida foi de muito sofrimento e provação. O legado que ele deixou não foi pequeno. Foi um exemplo de amor incondicional pelo Brasil, coerência e honestidade intelectual, espírito público, um professor como poucos e uma alma generosa que sempre ajudou a todos que podia quando estava a seu alcance, um grande amigo . Que descanse em paz”, escreveu o seu filho Rodrigo Lessa em uma rede social.

