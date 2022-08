Brasil Morre o empresário João Paulo Diniz, aos 58 anos

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











João Paulo era filho do empresário Abílio Diniz Foto: Reprodução/Instagram João Paulo era filho do empresário Abílio Diniz. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Morreu neste domingo (31), em Paraty (RJ), o empresário e esportista brasileiro João Paulo Diniz, de 58 anos. Ele sofreu um infarto. A informação foi confirmada pela família do empresário.

“A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil”, diz o comunicado.

Filho do empresário Abílio Diniz, João Paulo era fundador da empresa Componente e conselheiro da Península Participações, empresa de investimentos da família Diniz, e do Instituto Península, organização social da família que foca em melhorar a qualidade da educação brasileira.

Deu início à vida profissional como trainee no grupo Pão de Açúcar, enquanto cursava Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Após passar por todas as áreas do grupo, trabalhou por cinco anos no departamento de Planejamento Orçamentário.

Praticante de diversos esportes, João se declarava um “esportista apaixonado”. Era engajado em projetos que promoviam a profissionalização da prática esportiva, sendo um dos criadores do pacto pelo esporte, iniciativa que une empresas patrocinadoras do esporte nacional na definição de governança para patrocínios às entidades esportivas.

O empresário começou a praticar triatlo em 1986 e participou de mais de 20 maratonas desde o início dos anos 1990. A partir de então, passou a se engajar em diversas iniciativas pelo esporte.

Em 2001, João Paulo sobreviveu à uma queda de um helicóptero, que caiu na praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Na tragédia, morreram sua então namorada, a modelo Fernanda Vogel, e o piloto. João Paulo e o copiloto sobreviveram depois de nadar dois quilômetros do local do acidente até a praia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil