Brasil Parcela de agosto do programa Auxílio Brasil, no valor mínimo de R$ 600, começa a ser paga no dia 9

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

O pagamento do benefício foi antecipado neste mês Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O governo federal antecipou para o dia 9 o início do pagamento da parcela de agosto do programa Auxílio Brasil. Nessa data, receberão a quantia os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) com final 1.

As datas das parcelas dos próximos meses não sofreram alterações. Além da antecipação do pagamento em agosto, uma portaria publicada no Diário Oficial da União regulamentou o adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil, elevando o valor mínimo do benefício de R$ 400 para R$ 600 até dezembro.

Os beneficiários podem consultar mais informações sobre o programa social nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.

