Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

O ex-atacante atuou, durante a maior parte da sua carreira, na Sampdoria e também passou por Juventus, Cremonese e Chelsea Foto: Reprodução/Twitter O ex-atacante atuou, durante a maior parte da sua carreira, na Sampdoria e também passou por Juventus, Cremonese e Chelsea. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Ídolo do futebol italiano, o ex-atacante Gianluca Vialli morreu nesta sexta-feira, aos 58 anos, vítima de um câncer no pâncreas. A doença fez com que ele deixasse, em dezembro do ano passado, o cargo de chefe da delegação da seleção italiana para se concentrar no tratamento.

O óbito foi confirmado pela FIGC (Federação Italiana de Futebol). “Gianluca não resistiu, faleceu hoje [sexta], aos 58 anos, após uma longa doença, lutou sempre de frente, com dignidade e com toda a família azul para lhe dar forças em um momento de silêncio, mas enorme sofrimento”, afirmou a FIGC.

“O futebol italiano não está de luto apenas pelo chefe da delegação da seleção: está de luto por um grande homem, que, antes disso, havia sido um grande atacante e um técnico apreciado”, acrescentou a entidade.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também lamentou o falecimento: “Não esqueceremos seus gols, seus lendários chutes de bicicleta, a alegria e a emoção que você deu a toda a nação naquele abraço com Mancini após a vitória na Euro”.

Vialli nasceu em Cremona, em 9 de julho de 1964. O ex-atacante iniciou a sua carreira pelo time local, o Cremonese. Depois, se transferiu para a Sampdoria em 1984, onde permaneceu por oito temporadas, conquistando um Scudetto, três Copas da Itália, uma Supercopa da Itália e uma Copa das Taças. Pela Sampdoria, também disputou a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, em 1992, contra o Barcelona, mas o time italiano acabou derrotado no estádio de Wembley.

Mais tarde, ele jogou pela Juventus, onde venceu um campeonato italiano, uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália, uma Copa da UEFA e a Liga dos Campeões, conquistada em Roma em 1996. Na sequência, se transferiu para o futebol inglês, onde encerrou a carreira jogando pelo Chelsea. No futebol britânico, Vialli ganhou uma Taça da Inglaterra, uma Taça da Liga e uma Supercopa Europeia.

Pela seleção italiana, Vialli marcou 16 gols em 59 partidas. O ex-jogador atuou nas Copas do Mundo de 1986 e 1990.

