Porto Alegre Morre o jornalista Flávio Porcello em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

Aos 70 anos, jornalista e professor estava internado há mais de 30 dias. Foto: Reprodução/Facebook Aos 70 anos, jornalista e professor estava internado há mais de 30 dias. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

Pouco mais de um mês depois de completar 70 anos, em 6 de outubro, e de mais de 30 dias internado, faleceu, neste domingo (7), em Porto Alegre, o jornalista Flávio Porcello.

Porcello, que também era professor, lutava contra as complicações causadas pela Covid-19. Devido à doença, o comunicador estava sendo tratado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e tinha sido entubado em 3 de outubro.

O profissional, que havia tomado as duas doses da vacina, passou por diferentes procedimentos em busca da recuperação, como traqueostomia e tratamentos de infecções no pulmão. Natural de Porto Alegre, Porcello deixa uma filha, também jornalista, Paula Porcello, que acompanhou todo o tratamento do pai, escreveu.

Em suas redes sociais, Paula falou sobre a luta do pai e a amizade. “Com a maior honra eu carrego o nome dele por esta vida afora e colho os frutos de tudo que ele plantou. Os amigos que o pai me deixa são minha maior herança.” A filha também agradeceu o apoio recebido neste período. “Obrigada, queridos. Foram quase 40 dias de orações, pedidos de sangue, desejos de boas notícias, preces, carinhos, correntes de fé.”

A despedida ao jornalista aconteceu até às 15h deste domingo em capela do Angelus Memorial e Crematório, na capital gaúcha.

NOTA DE PESAR

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Conselho de Comunicação Social, manifesta suas condolências e lamenta profundamente a perda do Jornalista Flávio Antônio Camargo Porcello, profissional do mais alto gabarito e mestre responsável pela formação de centenas de comunicadores de primeira linha, estimulados pelo exemplo de correção de caráter e amplos conhecimentos da profissão.

Agradecemos por sua contribuição inestimável na concepção do Prêmio Themis de Jornalismo, cuja primeira edição, em 2021, será em sua homenagem.

Que o estimado Professor Porcello possa descansar em paz, com a certeza da missão cumprida. Façamos valer o seu legado, celebrando sua passagem entre nós.

Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira

Presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS

