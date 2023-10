Esporte Morre Sir Bobby Charlton, ídolo do Manchester United e da Inglaterra

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O anúncio da morte foi feito pela família, em comunicado. Foto: Reprodução O anúncio da morte foi feito pela família, em comunicado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Morreu neste sábado (21), aos 86 anos, o Sir Bobby Charlton, um dos maiores nomes do futebol inglês. Ídolo do Manchester United, ele foi campeão do mundo em 1966, no único título mundial da Inglaterra. O anúncio da morte foi feito pela família, em comunicado.

“É com grande tristeza que partilhamos a notícia de que Sir Bobby faleceu pacificamente nas primeiras horas da manhã de sábado. Ele estava cercado por sua família”, diz a nota.

“Sua família gostaria de agradecer a todos que contribuíram para seu cuidado e às muitas pessoas que o amaram e apoiaram. Solicitamos que a privacidade da família seja respeitada neste momento.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/morre-sir-bobby-charlton-idolo-do-manchester-united-e-da-inglaterra/

Morre Sir Bobby Charlton, ídolo do Manchester United e da Inglaterra

2023-10-21