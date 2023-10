Brasil Mais um voo com repatriados de Israel chega ao Brasil

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

Avião da Força Aérea Brasileira (FAB) trouxe 69 passageiros e 9 pets. Foto: Reprodução Avião da Força Aérea Brasileira (FAB) trouxe 69 passageiros e 9 pets. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mais um voo de repatriação de brasileiros pousou às 10h48min deste sábado (21) na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A bordo estavam 67 passageiros e 9 pets. Com essa chegada, já são cerca de 1,2 mil brasileiros resgatados da guerra contra o terror do Hamas.

O KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), foi a 7ª aeronave enviada pelo Brasil na Operação Voltando em Paz, do governo federal.

Um 8º voo está previsto para chegar neste domingo (23).

Brasileiros em Gaza

O governo afirmou ainda que aguarda autorização do Egito para resgatar um grupo de brasileiros que está na Faixa de Gaza. Um avião para este fim pousou em um aeroporto egípcio na quarta-feira (18) levando itens de ajuda humanitária. Segundo a embaixada norte-americana, a passagem de estrangeiros de Gaza para o Egito deve ser autorizada.

Na madrugada deste sábado, 20 caminhões com mantimentos, de cerca de 100 que aguardavam em uma fila no Egito, foram autorizados a cruzar a Passagem de Rafah.

Os brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv. O cadastro pode ser feito clicando aqui.

Na quinta-feira (19), o 6º voo da FAB trouxe 219 passageiros, que também desembarcaram no Galeão.

