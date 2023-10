Política Planalto divulga imagens de Lula antes e depois de cirurgia plástica

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente Lula em fotos de antes (à esquerda) e depois (à direita) da cirurgia. Foto: Ricardo Stuckert/PR O presidente Lula em fotos de antes (à esquerda) e depois (à direita) da cirurgia. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Palácio do Planalto divulgou as primeiras imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois da blefaroplastia que fez junto com a cirurgia do quadril no dia 29 de setembro. O procedimento serve para retirar o excesso de pele e gordura que tende a se acumular em torno dos olhos com o envelhecimento da pele.

Apesar de ser uma cirurgia plástica, a blefaroplastia não tem finalidades apenas estéticas. O acúmulo excessivo de pele em torno dos olhos pode reduzir o campo de visão e dar uma sensação de “vista cansada”, razão pela qual o procedimento, em casos mais severos, pode ser feito no SUS.

Dados de 2020 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês) mostram que a blefaroplastia é o procedimento mais realizado no Brasil, desbancando a rinoplastia, que é a operação do nariz.

Os resultados da blefaroplastia normalmente podem ser percebidos depois das duas primeiras semanas de pós-operatório, mas o inchaço só desaparece completamente por volta de seis meses.

No final de setembro, o presidente fez o procedimento de artroplastia do quadril e colocou uma prótese na cabeça do fêmur. Desde a época da campanha, Lula vinha sofrendo com dores na região por causa de um quadro avançado de artrose – desgaste da cartilagem que liga os ossos. O presidente completará 78 anos no próximo dia 27 de outubro.

De acordo com a entrevista concedida pelo médico cardiologista Ricardo Kalil depois da cirurgia, a blefaroplastia foi feita no mesmo dia para aproveitar o efeito do anestésico. As duas operações feitas pelo presidente, no quadril e na pálpebra, são de baixo risco.

Logo depois da cirurgia, Lula já começou a fazer fisioterapia. Ele teve alta no mesmo dia e tem trabalho no Palácio do Alvorada. Durante a comemoração dos 20 anos do Bolsa Família, da qual participou por videoconferência, Lula disse que deve voltar ao Planalto nesta semana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/planalto-divulga-imagens-de-lula-antes-e-depois-de-cirurgia-plastica/

Planalto divulga imagens de Lula antes e depois de cirurgia plástica

2023-10-21