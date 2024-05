Geral Morre voluntário que caiu de caminhonete e bateu a cabeça no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

O agrônomo Adroaldo Gabana, de 39 anos, morreu no último sábado (25), depois de ficar 18 dias internado. (Foto: Reprodução)

O agrônomo Adroaldo Gabana, de 39 anos, morreu no último sábado (25), depois de ficar 18 dias internado. No início do mês de maio, ele se acidentou enquanto ajudava vítimas de inundações na cidade de Muçum, no Vale do Taquari.

A morte de Gabana foi confirmada nas redes sociais pela prefeitura de Ciríaco, onde ele vivia. “A Prefeitura Municipal se solidariza com os familiares de Adroaldo Gabana. Manifestamos também agradecimentos pela contribuição no esporte do município”, diz a publicação da prefeitura.

A prefeitura de Muçum também lamentou a morte de Adroaldo. “Lamentamos o falecimento do voluntário Adroaldo Gabana, que sofreu um acidente enquanto ajudava em Muçum.

Será sempre lembrado pela sua bondade e generosidade com nosso município e pelos seus serviços prestados em apoio a todo Rio Grande do Sul. Ele nos deixa um lindo legado de amor e solidariedade. Nesse momento de dor, solidarizamos com os familiares e amigos, e expressamos nossos sinceros sentimentos por essa perda irreparável.”

Adroaldo e um grupo de amigos haviam se deslocado para Muçum com o objetivo de ajudarem famílias afetadas pelas enchentes do Vale do Taquari. Ele, no entanto, caiu da caçamba de uma camionete, bateu com a cabeça e sofreu um traumatismo craniano. Levado de helicóptero para um hospital de Lajeado, na mesma região, o agrônomo ficou internado em estado grave por mais de duas semanas.

