Rio Grande do Sul Morreu neste sábado, aos 60 anos, vice-prefeito de Osório

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tressoldi vinha afastado do cenário político após descobrir tumor. Foto: PMO/Arquivo Tressoldi vinha afastado do cenário político após descobrir tumor. (Foto: PMO/Arquivo) Foto: PMO/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Morreu neste sábado (17), aos 60 anos, o político Martim Tressoldi, vice-prefeito da cidade de Osório. Ele estava internado no Hospital São Vicente de Paulo, onde lutava contra complicações decorrentes de um tumor no cérebro, diagnosticado em abril de 2022.

Tressoldi vinha afastado do cenário político após descobrir a doença e iniciar o tratamento. Ele passou por uma cirurgia, no fim de abril, em Porto Alegre, para a retirada de um tumor, sendo submetido a diversas sessões de radioterapia e quimioterapia a partir de então. No início de agosto do ano passado, chegou a ser hospitalizado na Capital, para onde retornou por diversas vezes, a mais recente delas em maio, por complicações de saúde causadas pela doença.

Natural de Osório, Martim Calabresi Tressoldi deixa a esposa e duas filhas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/morreu-neste-sabado-aos-60-anos-vice-prefeito-de-osorio/

Morreu neste sábado, aos 60 anos, vice-prefeito de Osório

2023-06-17