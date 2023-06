Rio Grande do Sul Governador gaúcho e comitiva federal vistoriam áreas atingidas pelo ciclone extratropical

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

Leite o o ministro Waldez Góes sobrevoam áreas atingidas pelos efeitos do ciclone extratropical Foto: Maurício Tonetto/Secom Leite o o ministro Waldez Góes sobrevoam áreas atingidas pelos efeitos do ciclone extratropical (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

Neste sábado (17), uma comitiva formada pelo governador Eduardo Leite, pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, vistoriou regiões que foram fortemente atingidas pelo ciclone extratropical que passou pelo Estado entre quinta (15) e sexta-feira (16). Até o momento, já foram registrados 11 óbitos no Estado.

De helicóptero, o governador e os ministros, mais os secretários nacionais de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e de Assistência Social, André Quintão, e o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, sobrevoaram os municípios de Caraá, Maquiné e São Leopoldo.

Em Caraá, um dos locais mais atingidos, a comitiva visitou desabrigados que estão instalados em um centro de tradições gaúchas (CTG) do município. Leite afirmou ao prefeito Magdiel Silva que o governo prestará o apoio necessário para que equipes técnicas do município elaborem planos de trabalho para captação de recursos para apoiar os desabrigados, restabelecer acessos e ajudar a reconstruir estruturas, assim como nos outros municípios afetados.

A última parada do grupo foi em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O município sofreu com o forte volume de chuvas, que chegou a mais de 240 milímetros em 18 horas. Na chegada, o governador e os ministros passaram pelo Ginásio Municipal Celso Morbach, onde quase 300 pessoas se abrigaram e recebem assistência. Entre eles Rodrigo Machado dos Santos, sua esposa, Jaqueline Farias, e os cinco filhos. Na quinta-feira, com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar, eles abandonaram a casa onde vivem no bairro Campinas, mesmo local onde um homem morreu eletrocutado.

Depois da visita ao ginásio, o governador, a comitiva federal e o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, atenderam a imprensa na sede da prefeitura. Leite disse que, além das medidas emergenciais para resgatar as pessoas em perigo e apoiar desabrigados, ações de reestruturação estão em organização.

Balanço

Conforme a Subchefia Estadual de Proteção e Defesa Civil, morreram 11 pessoas em razão dos efeitos do ciclone: três em Maquiné, duas em São Leopoldo, uma em Novo Hamburgo, uma em Caraá, uma em Bom Princípio, uma em São Sebastião do Caí, uma em Esteio e uma em Gravataí.

Seguem desaparecidas 18 pessoas em Caraá e duas em Três Forquilhas. No total, 41 municípios foram atendidos, com registro de 2.330 desabrigados e 602 desalojados.

