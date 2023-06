Esporte Em amistoso marcado por manifestações antirracistas, Brasil enfrenta Guiné neste sábado; acompanhe

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Vinícius Júnior é o destaque da Seleção. Foto: CBF Vinícius Júnior é o destaque da Seleção. (Foto: CBF) Foto: CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde desta sábado (17), o Brasil encara o Guiné, em partida amistosa. A Seleção busca a primeira vitória após a eliminação na Copa do Catar 2022. A partida acontece às 16h30min, em Barcelona, na Espanha, no estádio Cornellà-El Prat.

Ainda sem um substituto definido após a saída Tite, o Brasil volta a ser comandado pelo interino Ramon Menezes, que oficialmente é o técnico da Sub-20. O treinador já tinha assumido a função temporariamente na data Fifa de março, quando a Seleção perdeu para o Marrocos, em Tânger, por 2 a 1.

Para a partida, foram cinco treinamentos em Barcelona, e a tendência é que Ramon escale a equipe com nove remanescentes do última Copa do Mundo. Ayrton Lucas, do Flamengo, e Joelinton, do Newcastle, são as caras novas.

Já Guiné tem apenas uma dúvida na defesa em relação ao time que perdeu para o Egito, na última quarta-feira, em casa, pelas eliminatórias para a Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Brasil

Weverton, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison. Técnico: Ramon Menezes.

Provável escalação do Guiné

Kone, Conte, Sow, Diakhaby (Mokhtar) e Sylla; Diawara e Moriba; Guilavogui, Keita e Kamano; Guirassy. Técnico: Kaba Diawara.

Acompanhe a transmissão na Rádio Grenal

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/selecao-brasileira-enfrenta-guine-neste-sabado-acompanhe/

Em amistoso marcado por manifestações antirracistas, Brasil enfrenta Guiné neste sábado; acompanhe

2023-06-17