Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

O rei Charles vestiu um uniforme da Guarda Gales. Foto: Reprodução O rei Charles vestiu um uniforme da Guarda Gales. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O rei Charles III reviveu uma tradição real, neste sábado (17), cavalgando no primeiro Trooping the Colour (cerimônia realizada pelos regimentos militares britânicos) de seu reinado. A celebração marca o aniversário oficial do soberano do Reino Unido.

O tradicional espetáculo militar é um desfile como nenhum outro, com toda a pompa esperada das ocasiões reais, e atrai grandes multidões ao centro de Londres.

O aniversário real de Charles é em novembro e, normalmente, é comemorado em particular.

Ele se juntou a 1.500 soldados, 300 cavalos e centenas de músicos enquanto percorriam uma curta distância do Palácio de Buckingham até o Horse Guards Parade, no St. James’s Park, para a cerimônia assistida por membros da família real.

A última vez que um monarca participou da procissão foi em 1986, com a rainha Elizabeth II.

O rei Charles vestiu um uniforme da Guarda Galesa.

Ele foi seguido a cavalo por vários coronéis reais, incluindo o príncipe William, também vestindo um uniforme da Guarda Galesa, regimento que herdou de seu pai em dezembro. Ele cavalgou ao lado da Princesa Anne e Prince Edward, que é Coronel dos Guardas de Londres.

Atrás deles estava uma carruagem puxada por cavalos que levava a rainha, a princesa de Gales, Catherine, e o trio de príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. A comitiva real foi acompanhada por uma Escolta Montada do Soberano de soldados dos Guardas da Vida da Cavalaria Doméstica e Azuis e Reais.

A rainha Camilla estava vestida em homenagem à Guarda Granadeiro, regimento do qual foi nomeada coronel em janeiro, segundo o Palácio.

Ela usava um vestido de seda vermelha “com a insígnia de coronel nas dragonas. O vestido incorpora detalhes importantes do uniforme, incluindo ‘The Grenade Fired Proper’ bordado em barras de ouro na gola e barras de ouro nas costas”, disse.

A rainha consorte completou o visual com um chapéu do chapeleiro londrino Philip Treacy “que é uma homenagem à pele de urso com uma ‘Grenada’ explodindo até uma pluma de pena”.

Quando o espetáculo cerimonial começou, milhares de pessoas esperavam sob o sol de verão. Uma cascata de aplausos entusiasmados pôde ser ouvida enquanto a realeza descia o Mall para a curta jornada até o local do desfile. Muitos seguraram seus celulares para capturar o momento em que os familiares passavam.

O monarca é o chefe das forças armadas da Grã-Bretanha e, tradicionalmente, lideraria um exército na guerra. Durante a cerimônia na Horse Guards, o monarca fez a saudação como Coronel-Chefe dos sete regimentos da Divisão Doméstica enquanto tocava o hino nacional. Ele então teve a chance de revisar e aprovar seu exército.

Após o desfile, a comitiva real voltou ao Palácio de Buckingham pelo mesmo trajeto.

2023-06-17