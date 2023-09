Rio Grande do Sul Morte de idosa amplia para 50 o número de casos fatais associados às chuvas no Estado

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Vítima estava em veículo arrastado por correnteza em Barra do Ribeiro. (Foto: Divulgação/BM)

Nesta terça-feira (26), a chuva intensa e que atinge quase sem trégua do Rio Grande do Sul desde o início do mês fez nova vítima. Trata-se de uma idosa que morreu após o carro de sua família ser arrastado por enxurrada em uma estrada de chão-batido na cidade de Barra do Ribeiro. O caso deve ampliar para 50 a contagem oficial de perdas humanas diretamente associadas ao desastre climático no Estado.

A vítima foi identificada como Elisabete Terezinha da Silva Nunes, 60 anos. De acordo com informações da Brigada Militar (BM), a intensidade da água causou o rompimento de um trecho da estrada enquanto o motorista de um Chevrolet Celta tentava cruzar a área. O veículo acabou levado pela correnteza, até cair em um riacho.

Após sair do carro, o condutor conseguiu retirar os dois netos que estavam com o casal. Mas não deu tempo de salvar a esposa. Um mergulhador do Corpo de Bombeiros localizou o corpo de Elizabete.

Vítimas anteriores

Balanço atualizado pela Defesa Civil estadual na noite desta terça-feira contabiliza os óbitos causados pela passagem de um ciclone extratropical pelo Estado. A maioria das vítimas residia na região do Vale do Taquari, uma das mais atingidas. Confira a estatística:

– Muçum: 16.

– Roca Sales: 12.

– Cruzeiro do Sul: 5.

– Bom Retiro do Sul: 1.

– Lajeado: 3.

– Colinas: 2.

– Estrela: 2.

– Ibiraiaras: 2.

– Encantado: 1.

– Imigrante: 1.

– Mato Castelhano: 1.

– Passo Fundo: 1.

– Santa Tereza: 1.

– São Valentim do Sul: 1.

Deparecidos

– Muçum: 3.

– Lajeado: 2.

– Roca Sales: 2.

– Arroio do Meio: 1.

– Encantado: 1.

Outros dados

– Municípios atingidos: 107.

– Total de pessoas afetadas: 402.297.

– Pessoas resgatadas: 3.130.

– Desabrigados registrados: 5.216.

– Desabrigados no momento: 490.

– Desalojados: 22.283.

– Feridos: 943.

Orientações

É possível se cadastrar para receber os alertas meteorológicos, que servem também como prevenção. Basta enviar o CEP de sua localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, é recebida uma confirmação, habilitando assim ao recebimento das informações.

Também é possível fazer cadastro via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se cadastrar pelo telefone (61) 2034-4611 e, em seguida, interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples “Oi”.

Após essa primeira interação, o usuário poderá compartilhar sua localização atual ou escolher qualquer outra do seu interesse e, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pelos órgãos de Defesa Civil.

(Marcello Campos)

2023-09-26