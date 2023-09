Mundo Incêndio em festa de casamento deixa mais de 100 mortos no Iraque

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o fogo e uma fumaça espessa no local onde o casamento era realizado, no Nordeste do Iraque. Foto: Reprodução Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o fogo e uma fumaça espessa no local onde o casamento era realizado, no Nordeste do Iraque. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um incêndio em casamento no nordeste do Iraque matou mais de 100 pessoas e feriu outras 150 na noite desta terça-feira (26), segundo a agência de notícias estatal iraquiana INA, citando autoridades locais.

O desastre no distrito de Hamdaniya, no nordeste do estado de Nínive, foi desencadeado por fogos de artifício, velas e outros materiais usados durante a celebração de um casamento, disse a Defesa Civil do país.

O governador de Nínive, Najm Al-Jubouri, disse à INA que os feridos foram transferidos para hospitais em Nínive e na região do Curdistão. “Ainda não há uma contagem final de mortos e feridos”, disse Al-Jubouri, segundo a INA.

Vídeos do momento mostram uma fumaça espessa saindo do Al Haytham Wedding Hall enquanto multidões e ambulâncias se reúnem do lado de fora.

Um convidado do casamento disse um veículo de mídia local que os noivos estavam seguros, mas arrasados. “Os noivos estão bem. Eu estava com eles agora, mas a condição deles é devastadora devido ao que aconteceu com as pessoas daqui”, disse.

O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shiaa Al-Sudani, instruiu seu gabinete a ajudar as pessoas afetadas pelo incêndio, de acordo com um comunicado do seu gabinete.

O líder iraquiano telefonou para o governador de Nínive para falar do incidente e ordenou uma mobilização total para ajudar as vítimas, segundo o seu gabinete e a INA.

2023-09-27