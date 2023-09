Rio Grande do Sul Viagens de catamarã entre Porto Alegre e Guaíba seguem suspensas

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

A suspensão do transporte hidroviário operado pela Catsul ocorre devido ao aumento do nível das águas do Guaíba Foto: Divulgação A suspensão do transporte hidroviário operado pela Catsul ocorre devido ao aumento do nível das águas do Guaíba. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O transporte hidroviário de passageiros entre Porto Alegre e Guaíba por meio do catamarã, operado pela empresa Catsul, segue suspenso nesta quarta-feira (27) em razão do alto nível das águas do Guaíba.

“Com o anúncio do fechamento das comportas do Cais Mauá, segue suspensa a circulação do catamarã. A CatSul informará quando voltará a operar a travessia Porto Alegre-Guaíba”, comunicou a empresa.

A suspensão do serviço por questões de segurança iniciou na terça-feira (26), quando as águas do Guaíba, devido à formação de ondas, invadiram a plataforma de embarque na estação hidroviária do município de mesmo nome.

