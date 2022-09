Mundo Morte de magnata do petróleo aumenta lista de casos misteriosos na Rússia

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Ravil Maganov comandava a principal petrolífera russa. (Foto: Reprodução)

Mortes misteriosas voltaram a rondar magnatas russos e empresários de alto escalão. O presidente da principal petrolífera da Rússia, Ravil Maganov, morreu ao despencar da janela de um hospital em Moscou, segundo a imprensa russa, no início deste mês. As circunstâncias colocam o caso na lista de magnatas russos mortos em condições misteriosas nos últimos meses.

Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, em 24 de fevereiro, ao menos sete casos similares já foram registrados – na maioria dos casos, os oligarcas tinham algum tipo de desavença com o governo russo (veja mais abaixo), e a causa das mortes divulgadas foi a de suicídio.

No caso de Maganov, as suspeitas recaem sobre o fato de que, no início da guerra na Ucrânia, sua empresa, a Lukoil, emitiu uma nota de condolência às vítimas de bombardeios e pediu o fim mais rápido possível da guerra. Oficialmente, a empresa confirmou sua morte mas afirma que ela ocorreu “por conta de uma doença severa”. Já meios de comunicação estatais do país, como a agência de notícia estatal Tass, a causa da morte foi suicídio.

Veja outros casos de empresários e oligarcas russos que morreram em circunstâncias misteriosas ou ainda não esclarecidas este ano.

– Leonid Schulman, diretor da Gazprom: Schulman, de 60 anos, foi encontrado morto no banheiro de sua residência, em São Petersburgo. No local foi encontrada uma carta evocando a versão de suicídio.

– Alexander Tyulyakov, vice-diretor da Gazprom: O empresário, de 61 anos, foi encontrado enforcado em um chalé também na região de São Petersburgo.

– Andrei Krukovsky, diretor do Krasnaya Polyana, resort da Gazprom: Krukovsky tinha apenas 37 anos e, segundo investigações, caiu de um penhasco nos arredores de Sochi, no sul da Rússia.

– Mikhail Watford, magnata do petróleo: Watford, de 66 anos, foi encontrado enforcado na garagem de sua mansão, no subúrbio de Londres.

– Sergei Proteosenya, da Novatek: O milionário russo foi encontrado morto ao lado de sua mulher e da filha em um povoado da Espanha em abril

– Vasily Melnikov, ex-funcionário da empresa de equipamentos médicos MedStom: Melnikvo foi encontrado morto em seu apartamento em Nizhny Novgorod, no distrito de Volga, juntamente com a esposa e dois filhos de 4 e 10 anos, completa a lista macabra.

– Vladislav Avaev, ex-vice-presidente da Gazprombrank: O magnata e sua família foram encontrados mortos em Moscou também em abril.

