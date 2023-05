Polícia Morte de mulher na Zona Sul de Porto Alegre aconteceu devido a disputa de dois indivíduos de uma facção, diz a polícia

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Dois indivíduos, que participaram do crime, já foram presos preventivamente no mês de maio Foto: Divulgação/PCRS Dois indivíduos, que participaram do crime, já foram presos preventivamente no mês de maio. (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

A investigação sobre o ataque a tiros que vitimou uma grávida no Bairro Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre, no dia 30 de abril foi o tema da coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (17).

Na entrevista, o delegado Fernando Sodré destacou que a motivação do crime foi uma disputa entre dois indivíduos de uma facção e após esse desentendimento houve um revide de um deles.

O delegado Mario Souza esclareceu que o crime foi muito grave por se tratar de uma vítima fatal, que estava grávida, e outra vítima lesionada.

“Este crime foi tratado como prioridade. A resposta do departamento foi imediata já iniciando as investigações na mesma noite do fato. A investigação, apesar de complexa, elucidou todos o contexto o por quê do ataque, o incêndio do veículo e a motivação”, disse Mario Souza que frisou a importância da parceria entre a Brigada Militar e a Polícia Civil neste caso.

De acordo com delegado Thiago Carrijo dois indivíduos que participaram do crime já foram presos preventivamente no mês de maio.

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 30 de abril quando indivíduos efetuaram disparos de dentro de veículo, em frente a um mercado, no bairro Vila Nova, em Porto Alegre. Uma grávida foi baleada e outra vítima foi baleada no tórax.

A gestante chegou a receber atendimento no Hospital Vila Nova, mas não resistiu ao ferimento. A Polícia Civil localizou o carro que teria sido usado no crime. Ele estava no bairro Lami e foi incendiado.

