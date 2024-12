Futebol Morte de Pelé completa dois anos com divisão da herança ainda indefinida

O Rei do Futebol tem um patrimônio estimado entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões

A morte de Edson Arantes do Nascimento, completou dois anos neste domingo (29). O Rei do Futebol faleceu aos 82 anos, em 29 de dezembro de 2022, e, desde então, está em andamento o processo judicial que determinará a partilha dos bens entre os herdeiros. Pelé foi vítima de falência múltipla de órgãos pela progressão de um câncer no cólon e infecção respiratória.

O caso está em tramitação na 2ª Vara de Família e Sucessões de Santos (SP) e, devido à sua natureza, corre em segredo de Justiça. A confirmação sobre o andamento do processo foi dada ao Terra pelo advogado de Edson Cholbi do Nascimento, conhecido como Edinho, e de suas irmãs, filhos de Pelé. De acordo com o advogado Augusto Miglioli, ainda não há novidades no processo de inventário, que aguarda algumas definições.

“O processo de inventário é uma coisa bem morosa. E no processo foram apresentadas as primeiras declarações, a relação dos herdeiros, a relação de algumas dívidas e a relação de patrimônio. Mas depois disso não teve mais andamento factível”, explicou.

No início de 2023, Edinho teve dois pedidos iniciais negados pela Justiça no processo de inventário de Pelé. O primeiro solicitava que ele fosse nomeado inventariante, e o segundo pedia que o processo tramitasse sob segredo de Justiça.

Na decisão, a juíza explicou que o direito de ser inventariante pertencia à Márcia Aoki, viúva do Rei do Futebol. No entanto, Márcia optou por abdicar da função, que acabou sendo atribuída a Edinho. O inventariante é responsável por diversos atos no processo de inventário e também pela administração e posse do patrimônio do falecido.

Quanto ao pedido de segredo de Justiça, a magistrada argumentou, inicialmente, que o processo poderia interessar a possíveis credores de Pelé, indeferindo o pedido na época. Contudo, em março do mesmo ano, a Justiça concedeu uma liminar garantindo sigilo ao inventário dos bens do ex-jogador.

Com um patrimônio estimado entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões, Pelé destinou, em seu testamento, 30% de seus bens à terceira esposa, Márcia Aoki. Além disso, ela herdará o principal imóvel deixado pelo Rei do Futebol: uma mansão localizada na Praia de Pernambuco, no Guarujá, litoral de São Paulo.

Os outros beneficiários incluem seus seis filhos biológicos: Edinho (que atua como inventariante do processo), Kely, Jeniffer, Flávia, Joshua e Celeste. Dois netos, Octávio e Gabriel, filhos de Sandra Regina, que foi reconhecida judicialmente como herdeira e faleceu em 2006, também terão direito a uma parte da herança.

Além disso, Gemima, filha afetiva de Pelé com sua segunda esposa, Assíria, garantiu na Justiça o direito de ser incluída no inventário, com o apoio dos irmãos. José Fornos Rodrigues, conhecido como Pepito e amigo próximo do ex-jogador, foi nomeado testamenteiro e receberá uma parcela dos bens.

Legado

Ainda que a divisão do espólio de Edson Arantes do Nascimento esteja indefinida, o legado do Rei Pelé continua a unir o mundo do futebol dois anos após sua morte. A memória do maior de todos os tempos segue viva em homenagens, títulos e recordes.

Pelé continua, ainda, como o jogador com mais gols anotados – 1.283 tentos oficiais –, maior campeão de Copas do Mundo, com três títulos, e o jogador mais jovem a ganhar o Mundial – tinha 17 anos e 249 dias de vida no título brasileiro de 1958 – dentre outras tantas marcas.

Ao redor do mundo, pelo menos nove estádios foram “batizados” em homenagem ao Rei. A iniciativa foi levantada pela Fifa para que todas as entidades internacionais de futebol nomeassem ao menos uma arena, em seus respectivos países, em respeito ao Rei. As informações são do portal de notícias Terra.

