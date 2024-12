Mundo Avião pega fogo após pouso forçado no Canadá

29 de dezembro de 2024

Um avião realizou um pouso de emergência na noite desse sábado (28) no Canadá. De acordo com informações do Toronto Star, jornal local, a aeronave aterrissou sem o trem de pouso e, apesar do susto, nenhum passageiro morreu ou ficou gravemente ferido por conta do acidente. Ao todo, 73 pessoas a bordo.

O acidente ocorreu por volta das 21h30 no horário local (22h30 no horário de Brasília), segundo Tiffany Chase, porta-voz do Aeroporto Internacional de Halifax Stanfield. O avião estava na reta final de uma viagem doméstica, partindo de St. John’s, cidade localizada na parte leste do país.

No acidente, a aeronave apresentou problemas ao abrir o trem de pouso e pegou fogo após deslizar “de barriga” pelo asfalto de Halifax Stanfield. Vídeos publicados nas redes sociais gravado por um passageiro de dentro do avião e mostra o momento em quem a parte externa toca o solo, levantando labaredas, enquanto uma das asas é arrastada no asfalto.

Segundo o Toronto Star, um porta-voz da Air Canada, Peter Fitzpatrick, afirmou que a principal suspeita é de falha em engrenagem do trem de pouso. Uma passageira, Nikki Valentine, disse à CBC (televisão canadense) que “o avião ficou cerca de 20 graus para a esquerda e que balançou bastante. Fogo foi visto do lado esquerdo e fumaça entrou pelas janelas”.

Chase, a porta-voz do aeroporto de Halifax, disse ainda que as operações estão interditadas até que se esclareçam as causas do acidente. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre a gravidade dos ferimentos e nem de quanto o aeroporto de Halifax seria liberado para pousos e decolagens.

