Brasil Últimos dias de 2024 serão de chuvas e alertas em diversas regiões do País, informa o Instituto Nacional de Meteorologia

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

As áreas sob alerta incluem Estados das regiões Centro-Oeste e Sudeste Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil As áreas sob alerta incluem Estados das regiões Centro-Oeste e Sudeste. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O encerramento de 2024 será marcado por um cenário climático instável em diversas regiões do Brasil. A previsão do tempo para esta segunda-feira (30) e terça-feira (31) indica a ocorrência de chuvas intensas e trovoadas, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet emitiu um alerta para diversas regiões do Brasil devido à previsão de chuvas intensas. A situação de atenção abrange várias áreas do País e demanda monitoramento constante por parte da população e das autoridades. O comunicado foi divulgado nesse sábado (28).

As áreas sob alerta incluem Estados das regiões Centro-Oeste e Sudeste, com variações na intensidade e no tipo de precipitação esperada. Em alguns locais, são previstas tempestades com raios e ventos fortes, enquanto em outros, aguaceiros persistentes são a principal preocupação.

Diante desse quadro, o Inmet e outros órgãos oficiais de meteorologia recomendam que a população se mantenha informada sobre as atualizações da previsão do tempo e siga as instruções de proteção civil.

Na Região Norte, o céu se apresenta encoberto e com precipitações. As temperaturas mínimas devem ficar em torno de 24°C, com máximas atingindo 37°C. Estados como Amazonas, Rondônia e Pará devem registrar aguaceiros intensos e tempestades.

No Nordeste, o sol aparece encoberto por nuvens, com temperaturas variando entre 25°C e 34°C. A região não tem alertas para grandes volumes de chuva, mas há possibilidade de ocorrências pontuais em todos os estados.

A Região Centro-Oeste também está sob alerta para precipitações intensas e tempestades isoladas. Em Brasília, os termômetros devem marcar entre 19°C e 27°C. O Inmet sinaliza a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhada de ventos fortes (60-100 km/h). Há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e raios em grande parte do estado.

Na Região Sudeste, o estado de atenção se repete em Minas Gerais e na região noroeste de São Paulo, além do litoral sul paulista. No Rio de Janeiro, as chuvas mais intensas são esperadas principalmente na região serrana.

No Sul do Brasil, a previsão indica céu nublado com precipitações pontuais em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Na capital paranaense, a virada do ano deve ter temperaturas mínimas de 14ºC.

