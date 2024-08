Brasil Morte de Silvio Santos: corpo do ícone do SBT é enterrado em cerimônia restrita à família e amigos famosos

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Cerimônia de sepultamento durou cerca de 20 minutos. (Foto: Reprodução)

O corpo de Silvio Santos foi enterrado na manhã desse domingo (19) no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo. Dono do SBT e ícone da TV brasileira, o apresentador morreu nesse sábado aos 93 anos após passar pouco mais de duas semanas internado e foi vítima de complicações do vírus H1N1.

Atendendo um pedido do comunicador, não houve velório e os ritos de despedida seguiram os rituais judaicos, sua religião. Segundo a família de Silvio, ainda em vida, o apresentador afirmou que não queria ter sua imagem explorada após a morte.

“Ele pediu para que, assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer”, disseram familiares, em nota.

Silvio era judeu e seu enterro seguiu o rito judaico, isto é, sem ostentação, enfeites ou flores. Segundo a Congregação Israelita Paulista, o objetivo é “frisar a igualdade de todos os seres humanos em sua morada final”. Também de acordo com a tradição judaica, não houve exibição do morto em caixão aberto.

Momentos antes do enterro, o caixão todo preto e sem nenhum adorno foi levado à sepultura em um carrinho de golfe e acompanhado por um rabino. O sepultamento foi restrito para familiares e amigos próximos, como sua esposa Íris Abravanel, as filhas, o neto Tiago Abravanel e amigos como o cabeleireiro Jassa, o apresentador Celso Portiolli, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega e o casal Cesar Filho e Elaine Mickely. Silvio foi enterrado ao lado de seu irmão Leonel Abravanel, falecido em 1982.

A filha Daniela Beyruti, ao deixar o cemitério, foi a única a falar brevemente com a imprensa, agradecendo o carinho e as mensagens de apoio. “Obrigada, viu. Obrigada. A todos nós, que ele fazia parte de todos nós”, disse, acenando para os presentes.

Adeus dos fãs

Do lado de fora, a movimentação de fãs foi discreta, mas marcada por demonstrações de carinho. Apesar da cerimônia fechada, algumas pessoas foram até o local para se despedir, expressando o impacto que Silvio Santos teve em suas vidas. Entendendo o quanto Silvio Santos significava para milhões de brasileiros, a família Abravanel deixou uma carta aos fãs na entrada do cemitério, agradecendo o apoio e reforçando o pedido do apresentador de que sua despedida fosse discreta.

“Ele pediu para, assim que partisse, o levássemos para o cemitério para uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com alegria de viver”, dizia o texto.

