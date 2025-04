Esporte Morte de torcedores colombianos em Porto Alegre: suspeito de envolvimento é preso na Rodoviária

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Investigado pretendia embarcar para São Paulo. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil gaúcha prendeu na Estação Rodoviária de Porto Alegre um colombiano de 33 anos, suspeito de envolvimento na morte de um compatriota, no bairro Cidade Baixa, durante confronto entre torcedores do Atlético Nacional de Medelín. O incidente foi registrado na madrugada da última quinta-feira (10), após o jogo contra o Inter pela Copa Libertadores da América.

Interpelado no mesmo dia do crime quando tentava embarcar em um ônibus rumo a São Paulo, o indivíduo teve a sua prisão divulgada somente nessa terça-feira (15), para não comprometer a apuração do caso. Sua identificação contou com o auxílio de depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança da Rua da República e imediações. Ele deve responder por homicídio qualificado, dente outros crimes.

A vítima é Víctor Manuel Velásquez Cartagena, que morreu no Hospital de Pronto Socorro (HPS) na sexta-feira (11). Ele teria sido encurralado e severamente agredido em um bar na rua João Alfredo por integrantes da mesma torcida organizada da qual fazia parte, após esfaquear o também colombiano Alejandro Lopera Zuluaga, que teve o óbito constatado pela Brigada Militar (BM) antes de receber atendimento.

Ambos tinham 27 anos. Depois de passarem por exame necropsial, seus corpos foram encaminhados no início da semana para São Paulo, antes do repatriamento para a Colômbia.

O caso prossegue sob investigação, com outros suspeitos monitorados e a busca de esclarecimento sobre a possível motivação do primeiro crime, já que os dois torcedores mortos eram amigos. Autoridades rodoviárias, aeroportuárias e de fronteiras estão de sobreaviso. É possível que novas prisões sejam anunciadas em breve, já que parte dos envolvidos ainda pode estar em território nacional.

Sobreaviso

Antes da chegada das centenas de torcedores do Atlético Nacional a Porto Alegre, as forças de segurança pública do Rio Grande do Sul já haviam sido informadas sobre o risco de violência devido à presença de grupos rivais e colombianos com histórico de crimes.

A iminência de um cenário crítico motivou a BM a definir estratégias destinadas a evitar que torcidas do clube visitante se aproximassem. Essa mobilização, porém, não foi suficiente para impedir a confusão com desfecho fatal na Cidade Baixa.

Flagrante

Em outro incidente relacionado à presença de torcedores colombianos em Porto Alegre, três deles haviam sido detidos ao tentarem ingressar no estádio Beira-Rio com facas e canivetes escondidos dentro dos calçados. Um deles, de 28 anos, tem condenação judicial em seu país pela morte de um adolescente ligado a torcida de time rival – o processo ainda tramita na Justiça.

Ele também é fichado pelas autoridades locais como integrante de facção violenta de torcida organizada. Por esse motivo, está proibido de acompanhar partidas em estádios dentro ou fora da Colômbia.

Apesar de suas fichas sujas, o trio barrado no portão do Beira-Rio apenas assinou um termo circunstanciado no plantão do Juizado do Torcedor e foi liberado. Agora já se sabe que um desses “aloprados” era justamente Vítor, falecido no HPS.

(Marcello Campos)

