Porto Alegre Morte do secretário Eliseu Santos: começa em Porto Alegre o julgamento de mais um acusado

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Médico e gestor foi assassinado a tiros em uma rua do bairro Floresta. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Mais um acusado pelo assassinato do médico Eliseu Santos será julgado nesta quinta-feira (22) em Porto Alegre. Então secretário municipal da Saúde, o médico foi morto a tiros na noite de 26 de fevereiro de 2010, ao sair de um culto religioso no bairro Floresta. Em 2016, outros dois réus foram condenados a 27 anos de prisão.

A sessão tem início marcado para as 9h30min no Foro Central da capital gaúcha e será transmitida ao vivo pelo site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – tjrs.jus.br.

Robinson Teixeira dos Santos responde por homicídio qualificado, associação criminosa, fraude processual, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Na acusação estarão os promotores Eugênio Paes Amorim e Lúcia Helena Callegari, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS).

Os outros réus vão a júri em outubro, novembro e dezembro. Dentre os objetivos da Promotoria é fazer com que os envolvidos sejam julgados até o fim do ano. Motivo: alguns dos crimes atribuídos a eles prescrevem em 2023 e 2024.

Relembre o caso

Eliseu Santos tinha 63 anos quando foi atingido por dois tiros de pistola, ao retornar para seu automóvel, estacionado na rua Hoffmann próximo à avenida Cristóvão Colombo. Ele estava acompanhado da esposa e da filha caçula, de então 7 anos, que não se feriram.

O ataque foi cometido por homens que desembarcaram de um Chevrolet Vectra. Também armado, o médico chegou a reagir, mas acabou tombando no local, baleado no peito e em uma das pernas.

Embora a Polícia Civil tenha concluído se tratar de latrocínio, para o Judiciário prevaleceu a tese do MP-RS: execução premeditada, em vingança relacionada a suposto esquema de corrupção descoberto pelo então titular da pasta e que envolvia pagamento de propinas por empresa terceirizada, em troca de manutenção de contratos.

Trajetória

Ortopedista formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1973, Eliseu iniciou carreira política pelo PTB.

Foi vereador (1992-1994), deputado estadual por dois mandatos (1995-2002) e vice-prefeito na primeira gestão de José Fogaça (2005-2008). Em 2007, passou a exercer a comandar a Secretaria Municipal da Saúde, sendo mantido no cargo com a reeleição de Fogaça.

(Marcello Campos)

