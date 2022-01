Rio Grande do Sul Mortes de gaúchos por coronavírus chegam a 36.635. Novas vítimas incluem uma idosa de 100 anos

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2022

Boletim deste sábado menciona 20.838 novos testes positivos, segundo maior número já registrado no Estado. (Foto: EBC)

Boletim oficial divulgado neste sábado (22) acrescentou 34 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que acumula 36.635 casos fatais de covid. Os falecimentos mais recentes abrangem desde um homem de 45 até uma anciã de 100 anos.

As perdas humanas mais recentes são mencionadas a seguir, em ordem alfabética conforme a cidade onde residiam (e não do hospital onde ocorreu o falecimento), com menção também ao gênero (feminino ou masculino) e idade.

– Arroio dos Ratos (mulher, 73 anos);

– Balneário Pinhal (homem, 53 anos);

– Balneário Pinhal (mulher, 69 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 54 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 78 anos);

– Capão do Leão Fem, 57 anos);

– Caraá (mulher, 71 anos);

– Carazinho (homem, 96 anos);

– Carazinho (mulher, 84 anos);

– Cidreira (mulher, 75 anos);

– Guaíba (homem, 91 anos);

– Ijuí (homem, 58 anos);

– Imbé (mulher, 82 anos);

– Osório (homem, 45 anos);

– Palmares do Sul (homem, 79 anos);

– Passo Fundo (mulher, 61 anos);

– Passo Fundo (mulher, 48 anos);

– Porto Alegre (homem, 56 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 94 anos);

– Porto Alegre (mulher, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 45 anos);

– Rondinha (mulher, 90 anos);

– Santa Cruz do Sul (homem, 87 anos);

– Santa Maria (mulher, 87 anos);

– Santana do Livramento (mulher, 100 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 81 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 68 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 70 anos);

– Torres (homem, 90 anos);

– Tramandaí (homem, 57 anos);

– Vale do Sol (homem, 87 anos);

– Xangri-lá (mulher, 93 anos).

Novos casos: número diário continua alto

No que se refere aos novos testes positivos, o sábado foi marcada por mais um alto número de confirmações: 20.838, segunda maior quantidade já registrada em um só relatório do governo gaúcho. Com isso, o Estado soma mais de 1,69 milhão de contágios em pouco mais de 22 meses de pandemia.

(Marcello Campos)

