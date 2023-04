Mundo Mortes misteriosas de personalidades russas chegam a 40 desde o início da guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Executivo russo Igor Shkurko tinha 49 anos: morte suspeita. (Foto: Reprodução)

Outro executivo da área de energia da Rússia foi encontrado morto, na terça-feira (4), completando a 40ª morte misteriosa de uma personalidade no país desde a invasão da Ucrânia, no fim de fevereiro do ano passado.

O corpo de Igor Shkurko, de 49 anos, que era vice-diretor geral da Yakutskenergo, foi descoberto em sua cela num centro de detenção para onde fora levado após ser acusado de aceitar suborno.

Um dia antes da morte, o executivo apresentou recurso contra o que alegou ser uma “alegação injusta de suborno”. O valor apontado no suborno levanta dúvidas. O milionário Shkurko – que era casado e tinha dois filhos – foi acusado de exigir suborno de o equivalente a R$ 31,6 mil.

Uma onda de mortes suspeitas ​​ocorre desde o início do conflito na ex-república soviética. Especialistas acreditam que as mortes de pelo menos 39 figuras de destaque anteriores – de oligarcas a cientistas e até generais – podem mostrar a mão sombria e manchada de sangue do Kremlin.

Autoridades russas não forneceram detalhes sobre como Shkurko morreu, mas disseram que as evidências indicam que não há sinais de uma “morte criminosa”. A hipótese de suicídio, porém, parece não se encaixar para alguém que estava apelando para deixar a cadeia.

“Vamos nos lembrar dele como uma pessoa aberta e hospitaleira, com um grande coração e um bom senso de humor, o chefe atencioso de uma família unida”, escreveu a empresa em comunicado.

Um manto de mistério parece ter sido lançado sobre as circunstâncias de sua morte. Shkurko era membro do partido político pró-Putin Rússia Unida, mas sua filiação foi suspensa após a alegação de suborno.

Veja abaixo algumas das outras 39 mortes consideradas suspeitas:

– Sergei Protosenya (19/4/22): O executivo da ramo do gás natural foi encontrado enforcado ao lado da esposa e da filha, que morreram de ferimentos provocados por machado em uma mansão em Lloret de Mar (Espanha).

– Andrei Krukovsky (2/5) – Outro executivo do ramo do gás, ele caiu de um penhasco em Sochi (Rússia).

– Alexander Subbotin (8/5) – O executivo do petróleo morreu de “ataque cardíaco induzido por drogas” durante ritual xamânico em Moscou (Rússia).

– Yuri Voronov (4/6) – 4 de julho – O empresário multimilionário e dono de empresa de logística ligada à Gazprom foi morto a tiros em piscina em São Petersburgo.

– Darya Dugina (20/8) – A jornalista a ativista política, filha de Aleksandr Dugin, conhecido como o “Rasputin de Putin”, morreu na explosão do seu carro, em Moscou.

– Ravil Maganov (1/9) – Oligarca do petróleo e crítico de Putin caiu da varanda enquanto fumava. Oficialmente, morte foi por “suicídio”.

– Nikolai Mushegian (28/10) – Empresário da criptografia foi encontrado afogado em piscina em Porto Rico (EUA).

– Viktor Cherkesov (8/11) – Mentor de espionagem de Putin morreu após “doença grave” (não especificada) em São Petersburgo (Rússia).

– Grigory Kochenov (7/12) – O executivo de tecnologia caiu da varanda enquanto a polícia revistava o seu apartamento em Nizhny Novgorod (Rússia). Tinha 41 anos.

– Alexei Maslov (25/12) – O general repentinamente ficou doente e morreu após Putin cancelar visita a fábrica em Uralvagonzavod.

– Vladimir Nesterov (28/12) – A causa da morte do engenheiro de foguetes desonrado não foi revelada.

– Dmitry Pawochka (26/1/23) – O executivo do setor aeroespacial foi queimado vivo no seu apartamento em Moscou.

– Marina Yankina (16/2) – Oficial da área de Defesa foi encontrada morta após cair da janela de um prédio de 16 andares em São Petersburgo.

– Viatcheslav Rovneiko (22/2) – Executivo do petróleo foi encontrado inconsciente na sua casa, em Moscou. Circunstâncias não foram esclarecidas.

– Andrey Botikov (3/3) – Cientista do Sputnik V foi estrangulado na sua casa, em Moscou.

