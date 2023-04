Mundo Saiba quem é Carlos Slim, o único latino-americano no “top 10” dos homens mais ricos do mundo

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

O empresário Carlos Slim e sua família controlam a América Móvil. (Foto: Reprodução/Twitter)

Apenas um homem latino-americano integra o “top 10” de mais ricos do mundo da revista Forbes: o empresário mexicano Carlos Slim , do ramo de telecomunicações. A fortuna estimada de Slim é de US$ 93 bilhões, que lhe valeu o 8º lugar entre os grandes bilionários.

O empresário e sua família controlam a empresa América Móvil, maior da América Latina e presente na Europa e nos Estados Unidos. Ela também tem um pé no Brasil, como controladora das empresas Claro, Embratel e NET.

O “império” começou quando Slim comprou, com alguns parceiros, participação na empresa de telefonia Telmex em 1990, relata a Forbes. Hoje, ela integra a América Móvil juntamente com Telcel, Claro e Telekom Austria Group.

O empresário também tem participação em empresas de construção, bens de consumo, mineração e imóveis, diz a Forbes. Depois de se formar como engenheiro, Slim atuou como corretor da bolsa de valores e passou a investir em uma série de empresas e negócios, de restaurantes a construtoras, segundo a Enciclopédia Britannica.

Mas foi entre os anos 1980 e 1990 que ele, por uma junção de fatores, atingiu o status de bilionário. Primeiro, a crise econômica no México fez o peso desvalorizar. Então Slim, que comprou empresas por um valor muito baixo, fez seu patrimônio subir com uma gestão eficiente. Mas a cereja do bolo, segundo a revista Time, foi tirar o monopólio telefônico do governo do país.

Antigo líder

Carlos Slim já foi o homem mais rico do mundo. Ele ultrapassou Bill Gates e Warren Buffet em 2010, com uma fortuna estimada em R$ 53 milhões, e ocupou o posto até 2013, quando o primeiro lugar voltou a ser de Gates.

Slim tem 83 anos, é viúvo e tem seis filhos. Além da fortuna, ele se tornou notícia na época também por levar uma vida “sem ostentações”, segundo reportou a agência de notícias Efe.

Entre a lista de “coisas normais” feita pelo bilionário estavam: morar na mesma casa há mais de três décadas, continuar frequentando os mesmos lugares e restaurantes de antes de se tornar um dos homens mais ricos do mundo, e fazer as mesmas brincadeiras que sempre fez.

Brasileiros

A lista dos 10 brasileiros mais ricos, segundo a Forbes:

1. Vicky Safra e família (Banco Safra): US$ 16,7 bilhões

2. Jorge Paulo Lemann e família (3G Capital): US$ 15,8 bilhões

3. Marcel Herrmann Telles (3G Capital): US$ 10,6 bilhões

4. Eduardo Saverin (Facebook): US$ 10,2 bilhões

5. Carlos Alberto Sicupira e família (3G Capital): US$ 8,6 bilhões

6. Alexandre Behring (3G Capital): US$ 5,2 bilhões

7. Andre Esteves (BTG Pactual): US$ 4,7 bilhões

8. João Moreira Salles (Itaú): US$ 4,1 bilhões

9. Walther Moreira Salles Junior (Itaú): US$ 4,1 bilhões

10. Jorge Moll Filho e família (Rede D’Or): US$ 3,9 bilhões

