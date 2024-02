Rio Grande do Sul Mortes no trânsito caem quase 8% no Rio Grande do Sul em um ano

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estatística aponta um total de 135 óbitos a menos nas ruas e estradas gaúchas em 2023. Foto: Arquivo/O Sul Estatística aponta um total de 135 óbitos a menos nas ruas e estradas gaúchas em 2023. (Foto: Arquivo/O Sul) Foto: Arquivo/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Balanço divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) aponta um total de 1.572 mortes em acidentes de trânsito nas ruas e estradas do Rio Grande do Sul em 2023, contra 1.707 no ano anterior – uma redução de 8%. A estatística abrange óbitos instantâneos e os desfechos fatais ocorridos em até 30 dias após o episódio, conforme metodologia da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os dados mostram, por outro lado, um aumento na ocorrência de idosos entre os mortos em colisões, capotagens, atropelamentos e outros incidentes. A faixa etária de 65 a 74 anos concentrou a maioria dos casos no ano passado (132 registros), status tradicionalmente ocupado pelos jovens a partir dos 20 anos.

Um aspecto que permanece inalterado é o predomínio de homens entre os casos fatais na análise por gênero: eles aparecem em número quatro vezes superior ao de mulheres. De qualquer forma, o fato positivo são as 135 vidas poupadas na comparação os números absolutos de cada ano do período.

Prevenção e fiscalização

Ao longo dos últimos meses, a fiscalização tem sido reforçada e os agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) aumentaram em 64% as abordagens por meio das ações “Balada Segura”, nas quais é utilizado o chamado “bafômetro passivo”, capaz de detectar presença de álcool no ar sem a necessidade de o motorista sair do carro – em caso positivo, ele é convidado a realizar o teste convencional, soprando o dispositivo.

O governo gaúcho atribui a diminuição dos acidentes com morte a iniciativas como essa, que englobam campanhas de conscientização para a importância de um trânsito mais seguro. Nas 40 cidades com o convênio para o programa, a redução da letalidade no trânsito foi de 14,5% entre 2023 e o ano anterior, enquanto nas demais a queda foi de 3,4%.

Na análise por turno do dia, os resultados corroboram a eficácia da iniciativa, realizada com apoio de autoridades locais durante as madrugadas (principal turno das blitze). “As cidades que aderiram ao ‘Balada Segura’ tiveram uma baixa de 33% das mortes em acidentes durante nessa faixa de horário, enquanto nas outras a diminuição foi de 5%”, compara o órgão.

Na avaliação do diretor do Detran-RS, Rafael Mennet, as ações preventivas e de fiscalização precisam ser reforçadas para que a redução seja ainda maior:

“Trata-se, sem dúvida, de uma política pública bem-sucedida, principalmente se considerarmos que a embriaguez ao volante é o principal fator de risco para a mortalidade no trânsito. Nosso compromisso com é o de intensificar as ações e estender o programa para o maior número possível de municípios. Estamos estudando estratégias nesse sentido, de modo a reduzir drasticamente os indicadores e, com isso, salvar vidas”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/mortes-no-transito-caem-8-no-rio-grande-do-sul-em-2023/

Mortes no trânsito caem quase 8% no Rio Grande do Sul em um ano

2024-02-22