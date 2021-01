Brasil Mortes por coronavírus aumentaram 64% de novembro para dezembro, indicam secretarias

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Dezembro é o mês com mais óbitos desde setembro. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Dezembro é o mês com mais óbitos desde setembro. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Brasil teve um aumento de 64,45% em mortes por coronavírus de novembro para dezembro, segundo dados das secretarias de Saúde do País. Novembro teve 13.263 óbitos pela doença, e em dezembro esse número foi de 21.811. Antes mesmo de terminar, dezembro já era o mês com mais mortes pela doença desde setembro.

Também foi a primeira vez, desde julho, que a quantidade de mortes em um mês foi maior que a vista no mês anterior.

O dado, divulgado pelo portal G1, foi calculado por meio da subtração das mortes totais no dia 30 de novembro (173.165) do total de mortes até o dia 31 de dezembro (194.976).

Ainda segundo a reportagem, a alta nacional de mortes foi puxada por aumentos nos Estados. Em Mato Grosso do Sul, dezembro foi o mês com o maior número de mortes pela doença desde o início da pandemia: 560. Lá houve tendência de alta nas mortes, conforme a média móvel diária, em todos os dias de dezembro, exceto no dia 1º.

No Amazonas, Pará, Mato Grosso, Acre, Alagoas e Sergipe também houve tendência de alta nas mortes do mês.

Mato Grosso apresentou tendência de aumento de óbitos em 27 dos 31 dias de dezembro. No Acre, aconteceu o mesmo em 26 dias do mês.

A tendência foi interrupta no Pará, onde alta foi vista desde o dia 16; em Sergipe, desde o dia 15; e, em Alagoas, onde a tendência segue desde o dia 13.

As médias móveis diárias também demonstram que, em 21 dos 31 dias de dezembro, houve tendência nacional de aumento nos óbitos, enquanto em novembro, foram 12 dias.

Primeiro balanço de 2021

O Brasil registrou mais de 7,7 milhões de casos de Covid-19, de acordo com o primeiro balanço da pandemia de 2021, divulgado no primeiro dia do ano pelo Ministério da Saúde. Em 24 horas, foram confirmados 24.605 novos registros da doença..

O número de mortes pela Covid-19 chegou a 195.411. Em 24 horas, as autoridades de saúde registraram 462 novos óbitos em decorrência da doença. O balanço é feito com informações coletadas pelas secretarias Estaduais de Saúde.

O boletim relata que há 748.883 pacientes em acompanhamento e 6,75 milhões recuperados – 87,7% do total de casos.

O Estado com maior registro de mortes é São Paulo (46.775), seguido pelo Rio de Janeiro (25,6 mil). Em seguida, Minas Gerais (12.001), Ceará (9.993) e Pernambuco (9.666).

As unidades da Federação com menor número de mortes são Acre (796), Roraima (787) e Amapá (926).

