Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

A média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 33.146. (Foto: Reprodução)

O Brasil registrou 23.504 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 22.522.310 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 33.146 — a maior registrada desde 23 de setembro do ano passado (quando estava em 34.366).

Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +669%, indicando tendência de alta nos casos da doença. Em seu pior momento, a curva da média móvel nacional chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho de 2021.

Especialistas acreditam que o aumento de casos visto nos últimas dias é resultado de uma combinação: dos dados que ficaram represados por conta da instabilidade do sistema de notificações do Ministério da Saúde e da disseminação da variante ômicron.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados na noite deste domingo (9). O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Mortes

O País também registrou 50 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 620.031 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias foi a 123. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +28%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença.

Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1 mil, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, em 12 de abril.

Normalização do sistema

Os estados começaram a normalizar na última terça (4) a divulgação de números de covid-19 no Brasil após o apagão de dados do Ministério da Saúde.

Em 12 de dezembro, o ministério informou que o processo para recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a covid foi finalizado, sem perda de informações. Mas, no dia seguinte, o ministro Marcelo Queiroga disse que houve um novo ataque hacker. A previsão de estabilização dos sistemas (14 de dezembro) não foi cumprida.

Estados

O Acre não atualizou nenhum dado em virtude da instabilidade do sistema de notificação e o Distrito Federal não divulga atualizações nos finais de semana. Rio Grande do Sul e Tocantins também não divulgaram seus dados neste domingo.

— Em alta (8 Estados): Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina, São Paulo e Rondônia.

— Em estabilidade (6 Estados): Alagoas, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Piauí e Sergipe.

— Em queda (9 Estados): Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima.

— Não informaram (4 Estados): Acre, Rio Grande do Sul, Tocantins e Distrito Federal.

