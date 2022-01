Inter Inter contrata por empréstimo do São Paulo o meia Liziero

9 de janeiro de 2022

Atleta de 24 anos vem por empréstimo até dezembro. (Foto: Divulgação)

A direção do Inter chegou a um acordo para a contratação do meio-campista Liziero, que completará 24 anos no dia 7 de fevereiro. Ele chega por empréstimo até dezembro, com preço fixado para aquisição dos direitos federativos no final da temporada.

Natural de Jales (SP) e formado nas categorias de base do São Paulo, o atleta de 1,75 cm fez toda a sua trajetória no clube do Morumbi e se destacou por atuar em mais de uma posição, podendo aparecer como volante, meia avançado e pelos lados do campo – já atuou, ainda, pela lateral-esquerda.

“Promovido aos 19 anos, o atleta estreou pelo time principal em 2018 e soma 146 jogos, com seis gols”, ressalta o site oficial colorado. “Em 2021, foi titular nos sete jogos da Copa Libertadores da América e vestiu a camisa do Tricolor paulista em 29 duelos do Campeonato Brasileiro”.

Além disso, disputou a Copa do Mundo pela equipe Sub-17 da Seleção Brasileira e integrou o elenco do escrete Canarinho na Olimpíada de Tóquio (Japão), ano passado.

Reforços

Antes de Liziero, o Inter já havia anunciado outros dois jogadores para 2021 nos últimos dias. O primeiro foi o centroavante mineiro Wesley Moraes, 25 anos, cedido até o fim do ano pelo Aston Villa, da Inglaterra, e que nunca atuou profissionalmente no Brasil desde que trocou as categorias de base do Itabuna-BA pelo futebol europeu.

O segundo é um velho conhecido da torcida colorada: o meia argentino D’Alessandro, 40 anos. Terceiro atleta em número de partidas com a camisa do clube (505), ele estava no Nacional do Uruguai e cumprirá um contrato curto no estádio Beira-Rio (apenas quatro meses) para a disputa do Campeonato Gaúcho e o encerramento de sua carreira.

