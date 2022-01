Rio Grande do Sul População de Canoas passa a contar com central para testagem de coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nova unidade amplia para cinco o número de locais da cidade com procedimento gratuito. (Foto: Tony Capellão/Prefeitura Canoas)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Às 7h desta terça-feira (11), a prefeitura de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) inaugura um centro de testagem de coronavírus. Localizada na Estação Canoas do Trensurb (junto à Central de Vacinas), a unidade oferecerá o procedimento de segunda a sexta (7h-19h) e aos sábados (8h-17h).

Para utilizar o serviço, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. A divulgação não informa, mas é provável que seja dada prioridade a pessoas com sintomas de covid – condição imposta na rede de atendimento da capital gaúcha, por exemplo.

O titular da Secretaria Municipal da Saúde, Maicon Lemos, explica que a Central tem por objetivo facilitar o acesso da população aos testes, visto que milhares de pessoas circulam diariamente nas estações do metrô e em outros lugares:

“Diante do aumento de casos, é fundamental que a população realize o teste, pois, ao identificarmos a doença podemos agir para conter o avanço da pandemia.”

A prefeitura esclarece, ainda, que a abertura desse novo espaço será realizada em paralelo à desativação da Central de Testagem da Praça do Avião. Dessa forma, a testagem passa a ser centralizada na área central da cidade. Além disso, outras três unidades mudarão de endereço a partir desta segunda-feira (10).

Profissionais da área reforçam a importância de a população manter o respeito às medidas básicas de prevenção contra covid e vírus Influenza A: uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social, ventilação de ambientes e vacinação completa.

Locais disponíveis

Confira a relação de todos os Centros de Testagem que estarão disponíveis à população de Canoas:

– Central de Testagem: estação Canoas do Trensurb, junto à Central de Vacinas (Centro);

– Subprefeitura Sudoeste: rua Edgar Fritz Muller nº 430 (bairro Rio Branco);

– Subprefeitura Nordeste: avenida Boqueirão nº 3.166 (bairro Guajuviras);

– Espaço Contêiner: rua Primeiro de Maio nº 534 (bairro Niterói);

– Escola Municipal Professor Thiago Würth: rua São Lourenço, ao lado do colégio Vó Sara (bairro Mathias Velho).

Visitação suspensa

Devido ao crescimento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave relacionados a covid ou gripe influenza A H3N2, os hospitais Universitário (HU), Nossa Senhora das Graças (HNSG) e de Pronto Socorro (PS) mantêm desde quinta-feira (9) a suspensão das visitas a pacientes. Conforme a prefeitura de Canoas, a medida é necessária para resguardar a saúde de toda a comunidade hospitalar.

No HNSG, as equipes médicas prestam informações a familiar cadastrado, através de contato telefônico uma vez ao dia. Apenas pacientes idosos ou com necessidades especiais podem manter acompanhante. Em caso de dúvidas, o telefone do Serviço Social é (51) 2102-1140.

Já no HU as informações sobre pacientes também serão dadas por telefone, e eles têm direito a acompanhantes, além de idosos, menores de idade e pessoas dependentes de auxílio para atividades básicas. Não são permitidos acompanhantes maiores de 60 anos.

A medida se estende ao PS, que apesar de não atender pacientes de coronavírus adota precauções para evitar contágios e surtos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul