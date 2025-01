Brasil Mortes por dengue atingem recorde em 2024 e aumentam 400% em um ano

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Ao todo, 6.041 pessoas morreram após contrair a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti

As mortes por dengue atingiram recorde no último ano, aumentando 400% em relação a 2023, enquanto a covid-19 reduziu cerca de 60% o número de vítimas. Segundo o governo federal e a Organização Mundial da Saúde, o aumento da temperatura global tem contribuído para o aumento de casos de dengue no mundo.

Os óbitos pela doença superaram as causadas por covid-19 em 2024. Segundo dados dos painéis de monitoramento do Ministério da Saúde, 6.041 pessoas morreram após contrair a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti enquanto 5.960 morreram por complicações do coronavírus.

Conforme um monitoramento divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), 2024 foi o ano mais quente já registrado, com cerca de 1,6°C acima dos níveis pré-industriais. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em dezembro, 86% dos brasileiros tinham tomado pelo menos duas doses da vacina contra o coronavírus, sendo a maior contribuição para a redução de mortes e casos.

A vacina contra a dengue, a Qdenga, começou a ser aplicada no ano passado, mas a cobertura ofertada governo não foi suficiente para evitar a maior quantidade de casos da história.

Em 2024, cerca de metade das vacinas adquiridas pelo governo (4,7 milhões) foram aplicadas na população brasileiro pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar disso, uma pesquisa do Instituto FSB de fevereiro de 2024, logo no começo da imunização, mostrou que 89% da população brasileira tinham interesse em se vacinar contra a dengue.

O imunizante do laboratório japonês Takeda é oferecido pelo SUS nas cidades com maior incidência de dengue, mas apenas para pessoas entre 10 e 14 anos. As vacinas contra a dengue também podem ser adquiridas no setor privado para pessoas entre 4 e 60 anos.

O governo federal anunciou na quinta-feira (9) a compra de 9,5 milhões de doses da vacina Qdenga. O número supera as 6,5 milhões adquiridas em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, 5,5 milhões dos imunizantes comprados já foram enviados aos seus respectivos destinos.

No último ano, o Brasil registrou 6,4 milhões de casos prováveis de dengue, segundo o painel de arboviroses do Ministério da Saúde. Em 2023 foram registrados 1,3 milhão de casos prováveis da doença, com 1.173 mortes.

Sobre a covid-19, foram registrados 14.785 casos em 2024, contra 23.656 em 2023. Apesar da quantidade menor de casos, o número de mortes foi próximo ao de dengue (6.041 x 5.960), mostrando que a doença que causou a pandemia em 2020 segue sendo letal, principalmente para quem não tomou ao menos duas doses da vacina.

