Notas Mundo Mortes por novo coronavírus no Irã chegam a mais de 4.600

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

O número de mortes no Irã devido ao novo coronavírus subiu para 4.683, disse o porta-voz do Ministério da Saúde na TV estatal. Nas últimas 24 horas, o país registrou a morte de 98 pessoas. O Irã é a nação mais atingida no Oriente Médio pelo novo coronavírus e até o momento tem 74.877 casos confirmados da infecção, acrescentou ele.

