Sexta-feira, 10 de maio de 2024
Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024
Pelo menos 134 pessoas estão desaparecidas e 754 ficaram feridas.Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou listas com os nomes de parte dos mortos e desaparecidos. Já são 107 mortes confirmadas em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado na noite desta quinta-feira (9).
Pelo menos 134 pessoas estão desaparecidas e 754 ficaram feridas. Quase 400 mil encontram-se desalojadas ou desabrigadas.
Confira as listas de óbitos e desaparecidos. Elas podem ser acessadas, também, no site do governo do Estado.
Óbitos
1. ADEMIR JAEHN MASCYEJEWSKI
2. ADRIANA TRINDADE DE OLIVEIRA
3. ALEXSANSER JUNIOR DA SILVA
4. ALZEMAR FOSTER
5. ANDRIGO OLIVEIRA DE AVILA
6. ARIEL SOARES DE OLIVEIRA
7. ARTEMIO COBALCHINI
8. ATANÁCIO WALMOR FUCHS
9. AVELINO MARCHIORI
10. BEATRIZ ERTHAL
11. BERNADETE MARQUES DA SILVA
12. CARLOS GAIESKI DE ARAÚJO MACHADO
13. CARLOS WOLFART
14. CAROLINA SILVEIRA LOPES
15. CATHARINA RIZARDO BELLE
16. CELI FUCHS
17. CELOMAR AVILA DE OLIVEIRA
18. CLECI BERGENTHAL
19. DELCIO BERGENTHAL
20. DELMAR WALDOMIRO SANDER
21. DIRCEU MILANI
22. EDNA NEVES FERREIRA
23. ELISA BUCCO TOMASI
24. ELIZANE MEDIANEIRA MILANI BUSS
25. EMILY ULGUIN DA ROCHA
26. ENEIDA VARGAS
27. ENPIDIO CAPRA
28. EVA MARCHIORI
29. GLADIS ELISABETH DA SILVA
30. HELGA SUSANA HEIN
31. HELIO HEIN
32. ILO ANTONIO MARIA
33. IVONETE MARIA COBALCHINI
34. JARVES DA SILVA
35. JEISEL LUAN DRANDINE DE MATOS
36. JOÃO ARLINDO GREGORY
37. JOAO CARLOS ERTHAL
38. JOÃO NELIO SILVA BARBOSA
39. JOÃO PEDRO DUARTE VIEIRIA
40. JOCEMAR ZIMMERMANN BRANCHINE
41. JOSÉ ADAIR OLIVEIRA
42. JOSE ALZEMIRO DE MORAES
43. JOSEMAR EDUARDO LEMOS DIAS
44. JOSIANE MACHADO
45. JOSIANI CAROLINI DA SILVA
46. JUAN FALCON BARRIOS
47. JULIA IZÉ
48. JULIO ANTONIO MARIA
49. KAÍQUE ANDRIEL LUDVIG SANTOS
50. KAUANE DE ARAÚJO MACHADO
51. LEANDRO FORTES CARVALHO
52. LIANE ULGUIN DA ROCHA
53. LOTHAR SCHMITT
54. LUCIA RAMOS CHRISTILLINO
55. LUIZ CARLOS SCHUTKOVSKI
56. MARCO ANTONIO PETTER
57. MARIA CONCEIÇÃO COELHO
58. MARINA DE BRITO DE MORAES
59. MÁRIO JOSÉ FORTI
60. MARIO RENATO DA SILVA
61. MATEUS PEREIRA
62. MATEUS TANSANI
63. MATILDE VERONICA ZIMMERMANN
64. MELÂNIA NEUMANN
65. MIGUEL EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS
66. NELSON SCHAFFER
67. NITIELE LUDVIG
68. NOELI DA ROSA DUARTE
69. OLANDINA ANNA BARTZ
70. OLIDE PIERINA BRONDANI
71. OLINDO LOPES
72. ONÉRCIO GIOVANE SILVEIRA FARIAS
73. ONORE SCHEFFER BAUER
74. ORLANDO DA SILVA
75. PALOMA MELLO DA SILVA
76. PRISCILO
77. REJANE MARIA VIEIRA
78. RODRIGO CAGOL
79. RODRIGO DE ÁVILA NUNES
80. RODRIGO LUIS PEREIRA
81. RUDIMAR BRANCHINE
82. SANTINO SILVA DOS SANTOS
83. SAYANE ISABELLE DA SILVA
84. SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES DOS ANJOS
85. SILVANE SOARES
86. SILVIO ANTÔNIO PELLICIOLI
87. VALERIA MARIA GREGORY
88. VILMAR ENAR LOZADO
89. WAGNER OLIVEIRA
Desparecidos
ADÃO JAIR DA SILVA
ADRIANA MARIA DA SILVA
AIRTON VENDRUSCOLO
ALBERTO HEITOR MOURA DE OLIVEIRA
ALESSANDRA MENEGILDO GONÇALVES
ALESSANDRO LUAN TRINDADE
ALEXANDRE LUIS ESSIG
ALICE ESTIVALET SANTOS
ALLAN VINICIUS MATOS MENDES
AMAILDO DALAZEN
ANA MARIA ANTUNES
ANA THEREZINHA GIORA
ANILTON DE OLIVEIRA SANTOS
ANTONIO CARLOS ANTUNES
ANTONIO CARLOS PEREIRA
BEATRIZ DOS SANTOS LEAL
BERNARDETE MARQUES DA SILVA
BERTILDE MENTGES MAURANTE
BRUNO LADWIG MACIEL
CARINE MILANI
CÁSSIO EDUARDO ZANATTA
CÉLIO JOSÉ GUARNIERI
CELSO PADULA QUINTANA
CELSO VALDIR DE MATOS SILVA
CÉSAR GILMAR DAS CHAGAS
CHRISTIAN KOHL
CRISTIANO DOS SANTOS COUTO
CRISTIANO RAMIRES RODRIGUES
DANIEL HAAG
DANIEL SILVA DE SOUZA
DANILO FERREIRA
DARCI DUINHEIMER LARREA
DENISE PACHECO
DIANA ALVES MEIRELLES
DJONI MICHAEL MANTEZE
DORLY BRINO
ELEMIR PAULO DE LIMA MARTINS
ELIRIO BRINO
ERIC SANTOS
ERICA BRINO
ERMES DEMOLINER
EVERALDO NAVEGANTES SILVA DA SILVA
FABLO GIANCARLO EIFERT
FABRICIO ADRIANO WENDT
FELIPE GONÇALVES VARELA
FERNANDO GIORIA
GABRIEL MUNARI DA ROSA
GABRIELA BRINO
GIOVANI FRANCO DE QUADROS
GIOVANI VIERO LUIZ
GUSTAVO DIOMAR COSTA FALEIRO
HELLEN LETÍCIA SILVA DA SILVA
HELOISA MARIA DA ROCHA
IGOR ALBARNAZ ALVES
INGRID D. WENDLER
IRIS COELHO DE FEIRAS
ISABEL VELERE ANTONELLO GALLON
JACKSON CÉSAR FERREIRA MAGALHÃES
JANICE BRINO
JEISEL LUAN GRANDINI DE MATTOS
JHOSANA LIMA MARTINS
JOÃO ALEXANDRE GONÇALVES DE MORAES
JOÃO CARLOS RISTOW
JOÃO LUIZ MAURANTE
JOÃO PEDRO MOREIRA DE OLIVEIRA
JOCIANE RODRIGUES GUNSCH
JOECÍ DA SILVA SOUZA
JONI DE QUADROS
JORGE LAURI RODRIGUES
JOSÉ ALVARO DEVITTE
KATRIEL GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA
KEVIN ORLANDO PAVAN GANZALEZ
LAUDIR JOVANE DE COL
LEANDRO CRIMINASSIO OLIVEIRA
LEANDRO DA ROCHA
LEOMAR DE LIMA KOLOGESKI
LEONARDO DA SILVA MALLET
LINCOLN BASTOS
LORENZO DEMOLINER
LORENZO PONCIANO SOUZA
LOURDES HELENA LAZARINI
LUCIANO BERNARDO PEREIRA SERQUEVITIO
LUIZ ODILON ROSA
MAGALI
IRMÃ DE MAGALI
MAICON RODRIGUES DA SILVA
MAILON CRISTIANO SANTOS DO PRADO
MAKELI DE COUTO PAVI
MANUELLA DA BOIT WENDT
MARCELLO BRASIL GRACIOLLI
MARCELO GIORIA
MARCIO RODRIGO DA SILVA SOUZA
MARCIO SILVEIRA
MARIA ANGELICA RODRIGUES
MARIA CRISTINA PACHECO
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GELATTI DE SOUZA
MARIA DO CARMO DE SOUZA ROSA
MARIA EDUARDA BRINO
MARIA GRACIELA ZOUNAR PONCIANO
MARIA ROSA DE MARI
MARIO DA COSTA SILVA
MARISOL DA SILVA ALVES
MARLENE DA SILVA VIEGAS
MATEUS TANSINI
NATALIA COBALCHINI
NELSA FACCIN GALLON
OLIVAN PAULO DA ROSA
ONDINA SIRLEI FERREIRA
PRISCILA MACIEL VILLEROY
RAFAEL DECONTE DE OLIVEIRA
RENATA VILANOVA FIGUEIREDO
RENATO MOREIRA FERNANDES
RENATO PAULO DAVÍ
ROBERTO CARLOS SOUTO
RODINEI BORGES CASTRO
ROMUALDO FRANCO
SANDRA MARIA PASSARIN PRUDENCIO
SANTINA DA ROSA GARIBOTTI
SÉRGIO JOSÉ LAZZARON
SHAYANE ISABELLE DA SILVA
SIMONE ZASLAVAKY
SONIA MARIA DUTRA
TAMARA CRISTINA DEMOLINER
TAMARA DA SILVA FIUZA
THAIS ARIANE FLUCK
THERESINHA TEIXEIRA MARTINS
VALDELIRIO FARIAS DO AMARAL
VALDEMAR FRANCISCO DINIZ DA SILVEIRA
VALÉRIA GONÇALVES DA SILVEIRA
VALSON TENDE
VANDERLEI DA RODA
VICTOR DA SILVEIRA RODZINSK
VILMA DOS SANTOS
WATUSI MENEZES FELIX
WILLIAM DA SILVA RAMOS
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