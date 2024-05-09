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Rio Grande do Sul Defesa Civil divulga lista de mortos e desaparecidos nas cheias no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

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Pelo menos 134 pessoas estão desaparecidas e 754 ficaram feridas.

Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini
Pelo menos 134 pessoas estão desaparecidas e 754 ficaram feridas. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou listas com os nomes de parte dos mortos e desaparecidos. Já são 107 mortes confirmadas em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado na noite desta quinta-feira (9).

Pelo menos 134 pessoas estão desaparecidas e 754 ficaram feridas. Quase 400 mil encontram-se desalojadas ou desabrigadas.

Confira as listas de óbitos e desaparecidos. Elas podem ser acessadas, também, no site do governo do Estado.

Óbitos

1. ADEMIR JAEHN MASCYEJEWSKI

2. ADRIANA TRINDADE DE OLIVEIRA

3. ALEXSANSER JUNIOR DA SILVA

4. ALZEMAR FOSTER

5. ANDRIGO OLIVEIRA DE AVILA

6. ARIEL SOARES DE OLIVEIRA

7. ARTEMIO COBALCHINI

8. ATANÁCIO WALMOR FUCHS

9. AVELINO MARCHIORI

10. BEATRIZ ERTHAL

11. BERNADETE MARQUES DA SILVA

12. CARLOS GAIESKI DE ARAÚJO MACHADO

13. CARLOS WOLFART

14. CAROLINA SILVEIRA LOPES

15. CATHARINA RIZARDO BELLE

16. CELI FUCHS

17. CELOMAR AVILA DE OLIVEIRA

18. CLECI BERGENTHAL

19. DELCIO BERGENTHAL

20. DELMAR WALDOMIRO SANDER

21. DIRCEU MILANI

22. EDNA NEVES FERREIRA

23. ELISA BUCCO TOMASI

24. ELIZANE MEDIANEIRA MILANI BUSS

25. EMILY ULGUIN DA ROCHA

26. ENEIDA VARGAS

27. ENPIDIO CAPRA

28. EVA MARCHIORI

29. GLADIS ELISABETH DA SILVA

30. HELGA SUSANA HEIN

31. HELIO HEIN

32. ILO ANTONIO MARIA

33. IVONETE MARIA COBALCHINI

34. JARVES DA SILVA

35. JEISEL LUAN DRANDINE DE MATOS

36. JOÃO ARLINDO GREGORY

37. JOAO CARLOS ERTHAL

38. JOÃO NELIO SILVA BARBOSA

39. JOÃO PEDRO DUARTE VIEIRIA

40. JOCEMAR ZIMMERMANN BRANCHINE

41. JOSÉ ADAIR OLIVEIRA

42. JOSE ALZEMIRO DE MORAES

43. JOSEMAR EDUARDO LEMOS DIAS

44. JOSIANE MACHADO

45. JOSIANI CAROLINI DA SILVA

46. JUAN FALCON BARRIOS

47. JULIA IZÉ

48. JULIO ANTONIO MARIA

49. KAÍQUE ANDRIEL LUDVIG SANTOS

50. KAUANE DE ARAÚJO MACHADO

51. LEANDRO FORTES CARVALHO

52. LIANE ULGUIN DA ROCHA

53. LOTHAR SCHMITT

54. LUCIA RAMOS CHRISTILLINO

55. LUIZ CARLOS SCHUTKOVSKI

56. MARCO ANTONIO PETTER

57. MARIA CONCEIÇÃO COELHO

58. MARINA DE BRITO DE MORAES

59. MÁRIO JOSÉ FORTI

60. MARIO RENATO DA SILVA

61. MATEUS PEREIRA

62. MATEUS TANSANI

63. MATILDE VERONICA ZIMMERMANN

64. MELÂNIA NEUMANN

65. MIGUEL EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS

66. NELSON SCHAFFER

67. NITIELE LUDVIG

68. NOELI DA ROSA DUARTE

69. OLANDINA ANNA BARTZ

70. OLIDE PIERINA BRONDANI

71. OLINDO LOPES

72. ONÉRCIO GIOVANE SILVEIRA FARIAS

73. ONORE SCHEFFER BAUER

74. ORLANDO DA SILVA

75. PALOMA MELLO DA SILVA

76. PRISCILO

77. REJANE MARIA VIEIRA

78. RODRIGO CAGOL

79. RODRIGO DE ÁVILA NUNES

80. RODRIGO LUIS PEREIRA

81. RUDIMAR BRANCHINE

82. SANTINO SILVA DOS SANTOS

83. SAYANE ISABELLE DA SILVA

84. SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES DOS ANJOS

85. SILVANE SOARES

86. SILVIO ANTÔNIO PELLICIOLI

87. VALERIA MARIA GREGORY

88. VILMAR ENAR LOZADO

89. WAGNER OLIVEIRA

Desparecidos

ADÃO JAIR DA SILVA
ADRIANA MARIA DA SILVA
AIRTON VENDRUSCOLO
ALBERTO HEITOR MOURA DE OLIVEIRA
ALESSANDRA MENEGILDO GONÇALVES
ALESSANDRO LUAN TRINDADE
ALEXANDRE LUIS ESSIG
ALICE ESTIVALET SANTOS
ALLAN VINICIUS MATOS MENDES
AMAILDO DALAZEN
ANA MARIA ANTUNES
ANA THEREZINHA GIORA
ANILTON DE OLIVEIRA SANTOS
ANTONIO CARLOS ANTUNES
ANTONIO CARLOS PEREIRA
BEATRIZ DOS SANTOS LEAL
BERNARDETE MARQUES DA SILVA
BERTILDE MENTGES MAURANTE
BRUNO LADWIG MACIEL
CARINE MILANI
CÁSSIO EDUARDO ZANATTA
CÉLIO JOSÉ GUARNIERI
CELSO PADULA QUINTANA
CELSO VALDIR DE MATOS SILVA
CÉSAR GILMAR DAS CHAGAS
CHRISTIAN KOHL
CRISTIANO DOS SANTOS COUTO
CRISTIANO RAMIRES RODRIGUES
DANIEL HAAG
DANIEL SILVA DE SOUZA
DANILO FERREIRA
DARCI DUINHEIMER LARREA
DENISE PACHECO
DIANA ALVES MEIRELLES
DJONI MICHAEL MANTEZE
DORLY BRINO
ELEMIR PAULO DE LIMA MARTINS
ELIRIO BRINO
ERIC SANTOS
ERICA BRINO
ERMES DEMOLINER
EVERALDO NAVEGANTES SILVA DA SILVA
FABLO GIANCARLO EIFERT
FABRICIO ADRIANO WENDT
FELIPE GONÇALVES VARELA
FERNANDO GIORIA
GABRIEL MUNARI DA ROSA
GABRIELA BRINO
GIOVANI FRANCO DE QUADROS
GIOVANI VIERO LUIZ
GUSTAVO DIOMAR COSTA FALEIRO
HELLEN LETÍCIA SILVA DA SILVA
HELOISA MARIA DA ROCHA
IGOR ALBARNAZ ALVES
INGRID D. WENDLER
IRIS COELHO DE FEIRAS
ISABEL VELERE ANTONELLO GALLON
JACKSON CÉSAR FERREIRA MAGALHÃES
JANICE BRINO
JEISEL LUAN GRANDINI DE MATTOS
JHOSANA LIMA MARTINS
JOÃO ALEXANDRE GONÇALVES DE MORAES
JOÃO CARLOS RISTOW
JOÃO LUIZ MAURANTE
JOÃO PEDRO MOREIRA DE OLIVEIRA
JOCIANE RODRIGUES GUNSCH
JOECÍ DA SILVA SOUZA
JONI DE QUADROS
JORGE LAURI RODRIGUES
JOSÉ ALVARO DEVITTE
KATRIEL GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA
KEVIN ORLANDO PAVAN GANZALEZ
LAUDIR JOVANE DE COL
LEANDRO CRIMINASSIO OLIVEIRA
LEANDRO DA ROCHA
LEOMAR DE LIMA KOLOGESKI
LEONARDO DA SILVA MALLET
LINCOLN BASTOS
LORENZO DEMOLINER
LORENZO PONCIANO SOUZA
LOURDES HELENA LAZARINI
LUCIANO BERNARDO PEREIRA SERQUEVITIO
LUIZ ODILON ROSA
MAGALI
IRMÃ DE MAGALI
MAICON RODRIGUES DA SILVA
MAILON CRISTIANO SANTOS DO PRADO
MAKELI DE COUTO PAVI
MANUELLA DA BOIT WENDT
MARCELLO BRASIL GRACIOLLI
MARCELO GIORIA
MARCIO RODRIGO DA SILVA SOUZA
MARCIO SILVEIRA
MARIA ANGELICA RODRIGUES
MARIA CRISTINA PACHECO
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GELATTI DE SOUZA
MARIA DO CARMO DE SOUZA ROSA
MARIA EDUARDA BRINO
MARIA GRACIELA ZOUNAR PONCIANO
MARIA ROSA DE MARI
MARIO DA COSTA SILVA
MARISOL DA SILVA ALVES
MARLENE DA SILVA VIEGAS
MATEUS TANSINI
NATALIA COBALCHINI
NELSA FACCIN GALLON
OLIVAN PAULO DA ROSA
ONDINA SIRLEI FERREIRA
PRISCILA MACIEL VILLEROY
RAFAEL DECONTE DE OLIVEIRA
RENATA VILANOVA FIGUEIREDO
RENATO MOREIRA FERNANDES
RENATO PAULO DAVÍ
ROBERTO CARLOS SOUTO
RODINEI BORGES CASTRO
ROMUALDO FRANCO
SANDRA MARIA PASSARIN PRUDENCIO
SANTINA DA ROSA GARIBOTTI
SÉRGIO JOSÉ LAZZARON
SHAYANE ISABELLE DA SILVA
SIMONE ZASLAVAKY
SONIA MARIA DUTRA
TAMARA CRISTINA DEMOLINER
TAMARA DA SILVA FIUZA
THAIS ARIANE FLUCK
THERESINHA TEIXEIRA MARTINS
VALDELIRIO FARIAS DO AMARAL
VALDEMAR FRANCISCO DINIZ DA SILVEIRA
VALÉRIA GONÇALVES DA SILVEIRA
VALSON TENDE
VANDERLEI DA RODA
VICTOR DA SILVEIRA RODZINSK
VILMA DOS SANTOS
WATUSI MENEZES FELIX
WILLIAM DA SILVA RAMOS

 

 

 

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