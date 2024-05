Geral Segundo contêiner com sanitários e com seis chuveiros chega ao abrigo da Ulbra: espaço conta com cerca de 7 mil pessoas acolhidas

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

O módulo entregue nessa quinta-feira é do Grupo Colmeia, que na próxima semana enviará mais três. (Foto: Ascom Sehab)

Nessa quinta-feira (9), chegou o segundo contêiner com sanitários e com seis chuveiros ao abrigo da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), localizado em Canoas. O espaço conta com cerca de 7 mil pessoas acolhidas. Além dessas estruturas, já foram entregues dez banheiros químicos, em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) e a empresa Tecnisan.

A articulação para o empréstimo das estruturas foi realizada pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) em parceria com algumas empresas.

O módulo entregue nessa quinta-feira é do Grupo Colmeia, que na próxima semana enviará mais três. Na quarta-feira (8), havia chegado o primeiro módulo, da empresa Real Containers.

O trabalho está inserido na ação de apoio à Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) no suporte de estruturação dos abrigos no Estado.

Um plano de aquisição em larga escala está em elaboração, para destinar módulos sanitários a mais abrigos.

Paralelamente à colaboração com a Sedes, a Sehab trabalha nos planos de reconstrução das casas destruídas, por meio dos programas A Casa é Sua, A Casa é Sua – Calamidades, contratação emergencial, entre outros.

Estratégias

Em outra frente, na quarta-feira (8), o vice-governador do RS, Gabriel Souza, e secretários de diversas pastas se reuniram para discutir e definir estratégias de apoio aos municípios em relação aos abrigos emergenciais. O encontro contou com a presença dos titulares das secretarias de Desenvolvimento Social, de Obras Públicas, de Habitação e Regularização Fundiária, de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, de Sistema Penal e Socioeducativo, da Segurança Pública e vinculadas, da Saúde, Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade e da Educação, além da Defesa Civil.

O vice-governador Gabriel Souza, que coordena o Gabinete de Crise da Região Metropolitana, destacou que a união de esforços é fundamental para oferecer um atendimento digno à população que foi afetada pelas enchentes. “Tivemos a experiência do Vale do Taquari em 2023 e sabemos a importância de qualificarmos os espaços que recebem famílias que perderam tudo, que se abrigam com bebês, crianças, idosos e que precisam dos serviços e do apoio do Estado”, ressaltou Gabriel.

Durante a reunião, foi definida a realização de uma reunião diária para monitoramento do assunto. Além disso, será criada uma força-tarefa que unirá as diferentes pastas envolvidas para vistoriar os abrigos de forma conjunta e colaborativa. De acordo com o boletim da Defesa Civil dessa quinta-feira (9), às 9h, o Rio Grande do Sul contava com mais de 490 abrigos, com 67.542 pessoas. Mais de 164 mil estão desalojadas.

2024-05-09