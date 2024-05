Geral Município de Novo Hamburgo receberá o quarto hospital de campanha do Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

Além de Novo Hamburgo, outros três hospitais de campanha já foram instalados em Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. (Foto: Divulgação)

O município de Novo Hamburgo, localizado a 78 quilômetros de Porto Alegre, será contemplado com o quarto hospital de campanha do Ministério da Saúde. A decisão foi anunciada nesse domingo (19) pelo Comitê de Operações Emergenciais do Rio Grande do Sul. A montagem da estrutura terá início nesta semana, e a data de funcionamento será divulgada nos próximos dias.

Serão seis médicos, três enfermeiros e técnicos de enfermagem prestando atendimento 24 horas por dia. A nova unidade tem capacidade para realizar entre 150 e 200 atendimentos diários.

Além de Novo Hamburgo, outros três hospitais de campanha já foram instalados em Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo, este último um dos municípios mais afetados pelas enchentes, localizado a 40 quilômetros da capital. A unidade de São Leopoldo iniciou suas atividades no último sábado (18).

O hospital de campanha de Canoas registrou 1,7 mil atendimentos, enquanto a unidade de Porto Alegre contabilizou 257. As equipes móveis atenderam 759 pessoas e realizaram 55 remoções aéreas. A maioria dos atendimentos consiste na estabilização da pressão arterial, diabetes e pequenos traumas.

A nova estrutura em Novo Hamburgo é financiada pela Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC).

A Unidade de Saúde será instalada junto à UPA Centro, localizada na Rua Visconde de Taunay, nº 134, no bairro Rio Branco. “Estamos mobilizados em intensas tratativas com os governos federal e estadual, buscando recursos e ações para nossa cidade”, destacou a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt.

O hospital possibilitará maior vazão de atendimentos à população hamburguense e contará com toda a equipe técnica composta por profissionais de saúde ligados às Forças Armadas. Os Hospitais de Campanha são centros de assistência médica de caráter temporário, montados para atender a população durante emergências ou desastres, como regiões de calamidade pública.

Voluntários

Em outra frente, a partir desta segunda-feira (20), novos voluntários da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) chegarão ao RS, que teve 90% do seu território devastado por severas enchentes. No início do trabalho da Força na região, em 5 de maio, a equipe contava com 100 profissionais. Com o reforço, esse número mais que dobrará, chegando a 202.

A medida permitirá que equipes volantes, com médicos e enfermeiros, atuem simultaneamente em dez municípios prioritários. Desde o início da atuação da Força Nacional já foram realizados mais de 2,8 mil atendimentos, sendo a maior parte de estabilização de pressão arterial, diabetes e pequenos traumas. Além disso, as equipes já realizaram até mesmo partos.

O coordenador da Força Nacional do SUS, Fausto Soriano Estrela Neto, explica que, com a perspectiva de baixa das águas, a Força Nacional consegue expandir o atendimento para mais locais.

“Houve uma solicitação para que a Força estivesse presente em locais prioritários. Os novos integrantes vão atender em locais fixos, como hospitais de campanha, e também em abrigos. Isso é importante para conter casos crônicos que precisam de seguimento de cuidado para que não se agravem”, comentou.

