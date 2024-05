Geral Empresas aéreas anunciam voos extras devido ao estado de emergência no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

As companhias aéreas Latam, Gol e Azul anunciaram voos extras para municípios da Região Sul. (Foto: Reprodução)

As companhias aéreas Latam, Gol e Azul anunciaram voos extras para municípios da Região Sul. O objetivo é atender à situação de emergência no Rio Grande do Sul, enquanto o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, estiver fechado. As operações no aeroporto da capital gaúcha estão suspensas até 30 de maio em virtude dos impactos das fortes chuvas.

A Latam acaba definiu uma malha aérea emergencial que adiciona 46 voos extras semanais entre São Paulo (SP) e os aeroportos de Jaguaruna (SC), Florianópolis (SC) e Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a partir desta sexta-feira (10). A medida foi tomada para manter Porto Alegre e sua Região Metropolitana conectada com o restante do Brasil e atendida em suas necessidades de transporte de pessoas e cargas.

No período, a operação Guarulhos – Florianópolis – Guarulhos será temporariamente ampliada de 10 para 14 voos diários, Guarulhos – Jaguaruna – Guarulhos passará de 2 para 4 voos diários, enquanto a operação na Serra Gaúcha receberá mais 4 voos semanais na rota Guarulhos – Caxias do Sul – Guarulhos, somadas às 10 já existentes na rota Congonhas – Caxias do Sul – Congonhas. Adicionalmente, a Latam aguarda da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) a suspensão da medida cautelar que limita o número de voos no aeroporto de Caxias do Sul, o que permitirá adicionar outros 10 voos extras semanais na localidade.

Todas as rotas com incrementos emergenciais da Latam na Região Sul do Brasil são operadas com aeronaves A321 (capacidade para até 216 passageiros) e A320 (capacidade para até 174 passageiros).

A Gol Linhas Aéreas criou uma malha de voos especial para atender a região Sul até o final de maio. A Companhia terá novos voos nos aeroportos de Caxias do Sul (CXJ), Florianópolis (FLN) e Passo Fundo (PFB), além de priorizar a operação com aviões maiores em Chapecó (XAP).

A partir do dia 14 de maio, serão disponibilizados dois voos extras diários para a capital catarinense, um a partir de Congonhas (CGH) e outro a partir do Galeão (GIG). Florianópolis tem sido um dos principais pontos de apoio para Clientes afetados pelos cancelamentos em Porto Alegre e foi escolhida devido à infraestrutura aérea e terrestre para receber mais passageiros e cargas.

Em Passo Fundo, que hoje é atendida com até três voos semanais para Guarulhos com aeronaves 737-700, com 138 lugares, a GOL aumentará sua oferta com voos diários, e operados por aeronaves 737-800, com 48 assentos a mais por decolagem até o final de maio. Na cidade do interior gaúcho a GOL amplia em 195% a oferta de assentos no período. A GOL também aguarda autorização para incluir voos extras para Caxias do Sul (CXJ) a partir de Congonhas.

Em todos os voos extras nesse período, a GOL também levará donativos nos porões das aeronaves que serão escoados via terrestre para distribuição em cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes. Com as medidas adotadas para aumento de oferta, a disponibilidade de transporte de cargas e mantimentos no porão das aeronaves cresce para até 670 toneladas.

A Azul montou uma força-tarefa para arrecadar e transportar doações para o Estado gaúcho. Além disso, a empresa anunciou que realizará 18 voos extras entre os dias 9 e 14 de maio, saindo do aeroporto de Viracopos, em Campinas, para as cidades de Santo Ângelo e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e, de Curitiba, no Paraná, para Uruguaiana, município gaúcho. Os voos serão operados em aeronaves ATR, com capacidade para 70 Clientes. Esses voos extras já estão à venda no site e nos canais oficiais da companhia.

O Aeroporto de Viracopos é um dos principais hubs da Azul e receberá muitos dos itens arrecadados. De lá, os mantimentos serão embarcados para a região Sul. A empresa estabeleceu postos de arrecadação de mantimentos em mais de 160 aeroportos onde opera, nas 103 lojas da Azul Viagens e nas mais de 300 lojas da Azul Cargo Express distribuídas pelo Brasil.

