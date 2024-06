Geral Dólar sobe e fecha em R$ 5,24, o maior valor em um mês

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

O dólar encerrou essa sexta-feira (31) em alta de 0,79%. (Foto: Reprodução)

O dólar encerrou essa sexta-feira (31) em alta de 0,79%, cotado a R$ 5,24, o maior valor para o câmbio desde o dia 18 de abril. Lá fora, a moeda americana oscilou durante o dia. Na semana, o dólar acumulou uma valorização de 1,58%.

Apesar do PCE (dados de inflação de gastos com consumo nos Estados Unidos) em linha com o esperado pelo mercado nos Estados Unidos, o que foi bem recebido pelos investidores, analistas destacam que ainda há incerteza sobre a condução da política monetária americana nos próximos meses e fatores internos, como o impacto fiscal das chuvas no Rio Grande do Sul, que fizeram os operadores fugir de ativos de risco. Além disso, essa sexta foi dia de formação da Ptax (taxa de câmbio calculada durante o dia pelo Banco Central do Brasil. Consiste na média das taxas informadas pelas instituições financeiras durante 4 janelas do dia. É a taxa de referência para o valor do dólar de D2).

“A Ptax nem sempre reflete o comportamento real do mercado, especialmente no final do mês, quando a disputa pela formação da taxa se intensifica”, explica Diego Costa, diretor de câmbio para o norte e nordeste da B&T Câmbio.

Juros futuros

Os juros futuros encerraram esta sexta em queda, em linha com o recuo dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano no exterior, que caíram cinco pontos-base, para 4,49%.

Mais cedo, o PCE avançou 0,3% no mês, em linha com o esperado pelo mercado, aumentando a perspectiva entre os investidores de que haverá espaço para cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve neste ano. Com juros menores nos Estados Unidos, ativos de risco e países emergentes, como o Brasil, tendem a se tornar mais atrativos para os investidores.

Os contratos com vencimento em janeiro de 2025 caíram de 10,43% para 10,38%, os com vencimento em janeiro de 2026 recuaram de 10,87% para 10,79% e os com vencimento em janeiro de 2027 saíram de 11,24% para 11,14%. Os juros futuros com vencimento em janeiro de 2029 recuaram de 11,73% para 11,64%.

Ibovespa

Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, recuou 0,50% nessa sexta-feira, aos 122.098 pontos, em um dia de baixa liquidez no meio do “feriadão”. No mês de maio, o índice recuou 3,04%, com o aumento das incertezas externas, especialmente após as chuvas no Rio Grande do Sul, cujo impacto da economia e nas contas públicas ainda é uma preocupação para o mercado. As informações são do jornal O Globo.

