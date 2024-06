Geral Paraguai e Itália enviam ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

A ajuda humanitária é destinada aos afetados pela tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

O governo do Paraguai enviou na última quarta-feira (29), pela Ponte da Amizade, 40 caminhões com itens de ajuda humanitária para os afetados pela tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. O governo da Itália também enviou ajuda, por meio de um avião de carga que pousou na Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Do Paraguai foram enviados itens como água mineral, colchões e material de limpeza, entre outros. Em sua conta na rede social X, o presidente paraguaio, Santiago Peña, prestou solidariedade aos gaúchos. “Estamos com o Brasil, porque nos une uma forte amizade e porque quando estamos unidos não há adversidade que não possamos enfrentar juntos”, escreveu.

Da Itália, vieram 30 toneladas de itens, incluindo medicamentos e suprimentos médicos suficientes para atender 100 mil pessoas por três meses, tendas capazes de abrigar 4,5 mil pessoas e cinco geradores com capacidade para 60 kVA/h.

A aeronave B-767 que veio da Itália trouxe ainda dois potabilizadores de água capazes de produzir 64 mil litros de água potável por dia e quatro tanques com capacidade de 10 mil litros. A viagem foi organizada pelo Ministério das Relações Exteriores italiano em parceria como o Programa Alimentar Mundial da Organização das Nações Unidas. A chegada do avião foi acompanhada pelo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese.

Uruguai

Em outra frente, usinas purificadoras de água oferecidas ao Rio Grande do Sul pelo governo do Uruguai serão instaladas na Ilha da Pintada, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre. A notícia foi compartilhada pelo embaixador uruguaio no Brasil, Guillermo Valles, após a conclusão dos trâmites diplomáticos transcorridos na quinta-feira (30).

Segundo o secretário-executivo do Escritório de Representação do Estado em Brasília (EBSB), Henrique Pires, que esteve com o embaixador na capital federal, as usinas de tratamento de água serão destinadas ao Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre (DMAE), que instalará a unidade UPA2000FD em substituição às máquinas que foram danificadas pela inundação. Isso possibilitará o abastecimento de água potável para mais de 10 mil pessoas na região.

Os 75 equipamentos de tratamento de água menores entregues pelo governo do Japão serão instalados preferencialmente em hospitais que atendam pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme determinação do governador Eduardo Leite. As informações são da Agência Brasil e do Palácio Piratini.

