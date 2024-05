Geral Previsão do tempo indica o dobro da média de chuva no RS nos próximos dias

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas fortes no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira (9). (Foto: Reprodução)

Após a tragédia climática que já deixou mais de cem mortos e atingiu mais de 430 municípios no Rio Grande do Sul, a previsão do tempo indica chuvas fortes no Estado nos próximos dias. Pessoas ainda estão sendo resgatadas e muitas áreas permanecem inundadas.

De acordo com a Climatempo, em Caxias do Sul, por exemplo, do dia 1° a 8 de maio choveu aproximadamente 450 mm, que é o triplo da chuva normal para todo o mês. E ainda há previsão de chover cerca de 300 mm entre essa quinta-feira (9) e a próxima segunda-feira (13).

“Não cabe mais água no solo nem nos rios. Esse volume de chuva vai ter que ser escoado para outras áreas”, acrescenta Josélia Pegorim, da Climatempo.

Em praticamente todo o Rio Grande do Sul já choveu pelo menos o dobro do normal só com a chuva da primeira semana do mês. “A média normal de chuva em maio, em quase todo o Estado, varia de 140 mm a 180 mm. No litoral sul, a média fica entre 100 mm e 140 mm. Então, a perspectiva de chover 300 mm em cinco dias, significa dobrar a média em grande parte do Estado”, afirmou ela.

Segundo ela, o que se espera para os próximos dias, são novos eventos de chuva generalizada e forte sobre o Rio Grande do Sul. “Os maiores volumes vão cair na Serra Gaúcha, onde nascem os rios que depois vão para os Vales (Jacuí, Taquari) e parte desta água vai para o Guaíba”, alertou a meteorologista.

Chuvas fortes

Em outra frente, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas fortes no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira (9). A expectativa é de que se prolongue até o domingo (12) com maior intensidade entre o centro-norte e leste do estado, incluindo o litoral norte e o sul de Santa Catarina.

“Neste período, os volumes de chuva podem passar dos 100 milímetros (mm). Ainda conforme a previsão, os ventos mudarão de direção e soprarão predominantemente de sul. Entre o fim do domingo (12) e a segunda-feira (13), as rajadas variam de oeste a sul e depois de sul, com velocidade acima de 30 km/h. Já na terça-feira (14), os ventos enfraquecem”, informou o instituto.

Ainda segundo o Inmet, a instabilidade, em particular no Rio Grande do Sul neste fim de semana, decorre do recuo de uma frente fria de Santa Catarina para o estado, após uma frente quente, permanecendo então por lá “causando áreas de instabilidade e um gradual ingresso de ar frio”.

Na segunda-feira (13), com o frio ganhando força, poderá ocorrer geadas. A partir da terça-feira (14), a chegada de uma outra frente de ar frio e seco, de origem polar, deverá afastar a instabilidade.

“É importante ressaltar que os volumes de chuva previstos podem causar novos transtornos em áreas já afetadas anteriormente. Por esse motivo, o Inmet alerta e recomenda acompanhar e seguir as orientações da Defesa Civil Nacional”, informou, em nota, o instituto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Agência Brasil.

2024-05-09