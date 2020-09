Mundo Moscou: prefeito diz ser “muito provável” vacinação em massa contra o coronavírus até início de 2021

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

A capital russa, Moscou, planeja iniciar uma campanha de vacinação em massa contra o novo coronavírus até o início de 2021, disse o prefeito da cidade, Sergei Sobyanin. “É muito provável que ocorra uma campanha de vacinação em grande escala no final do ano ou no início do próximo”, destacou o prefeito, que anteriormente já se comprometeu a distribuir vacinas gratuitamente à população.

Sobyanin acrescentou que os testes pós-registro da vacina russa contra a Covid-19 – a Sputnik-V –, previstos para começar na próxima semana, devem durar de dois a seis meses. No início, o plano é vacinar pessoas em grupos de risco, incluindo médicos, professores, policiais, trabalhadores do comércio e “provavelmente jornalistas”, especificou o prefeito.

“Temos que ter em mente que o perigo ainda existe. Conforme entramos no outono e no inverno, haverá problemas. Acho que será mais fácil do que na primavera passada, mas ainda precisamos nos preparar para os problemas”, observou o prefeito de Moscou sobre a progressão da pandemia na cidade.

Sobyanin disse antes, durante uma conferência virtual com o presidente russo, Vladimir Putin, que ele próprio havia sido vacinado contra o novo coronavírus. A Rússia superou no início de setembro a marca de 1 milhão de casos do novo coronavírus e, segundo contagem da universidade americana Johns Hopkins, soma 17,7 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Em Moscou foram registrados até aqui cerca de 265 mil casos e 4,8 mil óbitos.

Em 11 de agosto, a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra o novo coronavírus, denominada Sputnik-V. A vacina foi desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Científica de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya e passou por testes clínicos em junho e julho, mostrando resultados promissores nas fases 1 e 2.

Os testes pós-registro da vacina em Moscou ainda devem envolver 40.000 voluntários, segundo a agência Tass. A fase 3 está programada para envolver testes também em outros países, incluindo o Brasil.

