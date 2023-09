Dicas de O Sul Mostra Elite Design abre dia 14 de setembro em Porto Alegre

Até o dia 12 de novembro, o público poderá conferir as novidades e tendências em arquitetura, design e decoração na Capital

Uma experiência que reúne as novidades em arquitetura, design de interiores e paisagismo no mais belo cenário de Porto Alegre: o deslumbrante pôr-do-sol à beira do Rio Guaíba.

Essa é a proposta da 6ª edição da Mostra Elite Design, que acontece de 14 de setembro a 13 de novembro, no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre, GPA, Rua João Moreira Maciel, 470, 4º Distrito. Ao todo serão 33 ambientes distribuídos pelos três mil m² do clube de regatas mais antigo do Brasil.

A grande novidade desta sexta edição é o 1º Salão de Design, que oferece uma oportunidade para designers locais e empresas mostrarem suas criações e, com isso, atrair potenciais clientes, colaboradores e até mesmo investidores.

Nove trabalhos estão expostos em uma área de 97m². O público verá peças que exploram novas ideias, tecnologias e tendências, estimulando a criatividade e o progresso no campo.

Entre as peças expostas estão: Mobiliário esculpido em madeira (designer Guilherme Aranha), Poltrona suspensa (designer Rayane Baccin), Banco e mesa de cabeceira (designers Allan Christani e Luis Fernando Slutkoski), Torneiras (Lexxa Bagno), Tapeçaria (Tapete São José), Vaso (Vasart), Luminárias (Difference Iluminação), Filtros de Água (Aqualive) e Madeira e luz (Nuska).

Além do Salão de Design, a mostra terá outras duas novidades: um Podcast conceito (funcional) e um espaço de 200 m² exclusivo para eventos com a vista total do Guaíba. Durante as nove semanas de evento, são esperados 14 mil visitantes. A comunicadora Ali Klemt foi escolhida por Flavia Sffair para ser a Embaixadora da 6ª edição da Mostra Elite Design e terá a missão de promover o evento junto ao público em geral e ao mercado

Serviço

O que: Mostra Elite Design 2023 – 6ª Edição

Data: 14 de setembro a 12 de novembro

Horário: quinta-feira a domingo das 15h às 20h30min

Local: Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre – GPA (Rua João Moreira Maciel, 470, 4º Distrito).

Ingressos

Acesso inteiro – R$ 70,00 – 50% de desconto para estudantes e sêniors

Durante todo o período da Mostra ficará aberta uma bilheteria no local à disposição do público visitante. Pagamento em cartão, dinheiro e PIX.

Blueticket (após o dia 28), com desconto promocional.

