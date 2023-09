Porto Alegre Parque Harmonia, em Porto Alegre, começa a receber mudas de árvores nesta quarta-feira

O número faz referência à atual edição do Acampamento Farroupilha, em atividade no local

Inicia nesta quarta-feira (06), a partir das 9h, o Bosque Farroupilha. A iniciativa promove o plantio de 41 mudas de vegetais nativos no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, também conhecido como Harmonia, em Porto Alegre. O número faz referência à atual edição do Acampamento Farroupilha, em atividade no local.

As mudas são de espécies tipicamente gaúchas, tais como o ipê-rosa, pitangueiras e araçás, entre outros. O local escolhido dentro do parque é próximo à rótula das cuias, onde haverá uma placa com histórias e homenagens aos piqueteiros participantes.

A iniciativa é realizada em conjunto com os piqueteiros acampados, com patrocínio do Salva-Dívidas. Ecoreal e a Comissão dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre também integram o desenvolvimento do projeto.

Mudas

– Pitangueira (seis);

– Ipê-rosa (três);

– Ipê-amarelo (quatro);

– Ingá-banana (sete);

– Chal-Chal (sete);

– Araçá (sete);

– Ingá-feijão (sete).

Parque Harmonia

A ação se soma ao projeto de revitalização e modernização do Parque Harmonia, com obras de infraestrutura que estão melhorando a acessibilidade no local.

Em relação às ações de compensação ambiental, ainda em 2023 serão plantadas outras 250 mudas no parque. Esse plantio ocorrerá entre os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Já a segunda fase de medidas compensatórias será realizada entre os meses de março e maio de 2024.

