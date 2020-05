Motim em presídio por medo da Covid-19 deixa feridos no Peru

Um motim deflagrado por medo da pandemia do novo coronavírus deixou 14 feridos, entre detentos e agentes penitenciários, em uma prisão em Camaná, no sul do Peru. A instituição ainda não registrou casos de doença, segundo o Instituto Nacional Penitenciário (Inpe). O presídio de Camaná tem capacidade para 78 detentos, mas abriga 450, informou a Ouvidoria.