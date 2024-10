Esporte Motivos que fazem com que o bingo online esteja se popularizando entre jogadores brasileiros

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Descubra por que o bingo online está conquistando os brasileiros e como ele se tornou uma febre no mundo dos jogos virtuais.

O bingo online é uma versão digital do tradicional jogo de bingo, que há décadas faz parte do entretenimento em salões de jogos e eventos sociais no país, como por exemplo o tradicional jogo do bicho, que já conta com uma versão online desenvolvida pela provedora BGaming.

No formato online, o bingo manteve suas principais características – como a utilização de bolas com números e a necessidade de completar padrões – mas ganhou novos elementos, como gráficos mais modernos, variedades ao vivo, facilidade de acesso e uma vasta gama de opções de jogo.

Essa modalidade tem se tornado cada vez mais popular em diversas regiões, especialmente no Brasil. A KTO, uma plataforma de cassino online, conduz pesquisas mensais sobre os gêneros e jogos mais jogados em sua plataforma e, de acordo com sua pesquisa mais recente, o bingo online é a 4ª categoria mais jogada, com 0.52% das rodadas diárias, ficando atrás somente de categorias como slots online, crash games e jogos de roleta.

O bingo online segue, normalmente, as mesmas regras básicas do jogo tradicional, onde os jogadores recebem/compram cartelas com números aleatórios e aguardam que o sorteio determine os números correspondentes. Ao completar padrões específicos, como linhas horizontais, verticais ou cartelas completas, o jogador pode ganhar prêmios.

No ambiente virtual, existem diferentes variações do jogo, como o bingo de 75 bolas, 90 bolas ou outras modalidades mais criativas como Mega Bola da Sorte. Este jogo de bingo online é o mais popular entre jogadores, conforme dados da KTO, com 1.6% de popularidade e tendo alcançado, no mês de agosto, um multiplicador de mais de 2.500x o valor da aposta.

E nos últimos anos, o bingo online tem se destacado entre os jogadores brasileiros por vários motivos. Alguns dos principais fatores que impulsionam essa popularidade incluem:

Facilidade de Acesso : acesso facilitado através de internet e smartphones, permitindo que o bingo seja jogado a qualquer hora, sem necessidade de deslocamento, tornando-o acessível a um público mais amplo.

Diversão e Socialização : interação social através de chats e fóruns durante as partidas, criando um senso de comunidade entre os jogadores, ideal para quem busca entretenimento e conexão online.

Multiplicadores e Bônus : a maioria dos jogos de bingo online adicionam os famosos multiplicadores ou bônus que oferecem chances de multiplicar possíveis ganhos, como em Mega Bola da Sorte, em que o maior multiplicador possível de se alcançar é de 1.000.000x.

Embora o país tenha restrições em relação a jogos de cassino físicos, o ambiente online tem se mostrado mais flexível, com muitos sites internacionais disponíveis para os jogadores brasileiros, fora que a pandemia de COVID-19 também desempenhou um papel significativo nesse crescimento, pois muitas pessoas buscaram alternativas de entretenimento online durante os períodos de isolamento social.

Estudos recentes indicam que o mercado de jogos online no Brasil movimenta bilhões de reais anualmente, tendo tido um crescimento impressionante de 734% desde 2021 de acordo com um levantamento feito pelo Datahub, sendo que o bingo é uma parte importante dessa indústria.

A tendência é que, com a regulamentação crescente dos jogos de azar online e o aumento da confiança nas plataformas digitais, o bingo online continue sua trajetória ascendente no país.

